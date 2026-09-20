Lưu ý quan trọng cho khách từ Việt Nam xuất cảnh đi Úc, Mỹ

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát đi thông báo yêu cầu hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế, đặc biệt là các hành trình đến Úc và Hoa Kỳ, tuân thủ nghiêm quy định tái kiểm tra chất lỏng, chất đặc sánh và dung dịch xịt (LAGs) ngay tại khu vực cửa khởi hành.

Theo Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất, việc kiểm tra được thực hiện nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không theo yêu cầu của quốc gia điểm đến, hãng hàng không cũng như quy trình an ninh chuyến bay hiện hành.

Hành khách đi Úc và Mỹ phải tái kiểm tra chất lỏng tại cửa khởi hành

Căn cứ điều 49 Thông tư số 14 của Bộ Công an quy định về việc mang chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt theo người và hành lý xách tay trên các chuyến bay quốc tế, hành khách cần lưu ý chỉ được mang theo trong hành lý mỗi bình, chai, lọ đựng chất lỏng không vượt quá 100ml và phải được đóng kín hoàn toàn.

Tổng lượng chất lỏng mỗi hành khách mang theo người và hành lý xách tay tối đa không quá 1 lít. Các trường hợp ngoại lệ như thuốc chữa bệnh, sữa và thức ăn dành cho trẻ em được phép mang theo nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể quy định.

Đối với chất lỏng mua tại các cửa hàng trong khu vực cách ly quốc tế (hàng miễn thuế) hoặc trên tàu bay quốc tế được phép mang lên máy bay với điều kiện đựng trong túi nhựa an ninh dán kín (STEB) kèm hóa đơn hợp lệ. Hành khách tuyệt đối không tự ý mở túi này trước và trong suốt chuyến bay.

Để việc thực hiện thủ tục diễn ra nhanh chóng, tránh rủi ro trễ giờ bay, lực lượng chức năng khuyến cáo hành khách chủ động loại bỏ hoặc không đưa qua điểm kiểm tra các bình/chai chứa chất lỏng vượt quá 100ml.

Đồng thời, giữ nguyên hiện trạng túi an ninh, bảo quản túi STEB đựng hàng miễn thuế nguyên vẹn kèm hóa đơn thanh toán.

Hành khách nên có mặt tại cửa khởi hành đúng giờ, sắp xếp sẵn các vật dụng chất lỏng theo đúng quy định để lực lượng an ninh kiểm tra thuận lợi; Nghiêm túc tuân thủ sự phối hợp và chỉ dẫn của lực lượng Công an cửa khẩu tại sân bay.

Theo Hà Mai (TNO)