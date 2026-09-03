Vì sao Quảng Ngãi 'bùng nổ' du khách tới nghỉ lễ?

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Quảng Ngãi ước đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, công suất phòng tại đặc khu Lý Sơn và xã Măng Đen đạt 90 - 95%. Điều gì hấp dẫn du khách tới Quảng Ngãi dịp lễ dài ngày này?

Ngày 2-9, thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết lượng khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ 2-9, phân bố rộng từ vùng biển, đảo phía đông đến các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng ở phía tây.

Theo thống kê, Quảng Ngãi ước đón khoảng 250.000 lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách nội địa khoảng 220.000 lượt, khách quốc tế khoảng 3.000 lượt.

Lý Sơn và Măng Đen kín phòng

Măng Đen và các điểm du lịch biển tiếp tục là những nơi thu hút đông du khách trong dịp lễ. Riêng Măng Đen đón khoảng 30.000 lượt khách, biển Mỹ Khê khoảng 30.000 lượt và biển Châu Tân khoảng 28.000 lượt.

Hóa trang trong lễ hội đường phố ở khu du lịch Măng Đen

Các khu, điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, biển đảo cùng những điểm đến văn hóa, lịch sử đón khoảng 148.000 lượt khách.

Không chỉ lượng khách tham quan tăng, nhu cầu lưu trú cũng ở mức cao. Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ước có khoảng 137.000 lượt khách lưu trú, công suất phòng bình quân đạt khoảng 55%.

Khách du lịch ở Măng Đen vào ban đêm

Đáng chú ý, tại các cơ sở lưu trú ở xã Măng Đen và đặc khu Lý Sơn, công suất phòng bình quân đạt từ 90 - 95%, cho thấy sức hút đặc biệt của 2 điểm đến này trong kỳ nghỉ lễ.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt 255 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

'Bí mật' của những điểm đến hút khách

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, lượng khách tăng cao một phần nhờ các địa phương tổ chức nhiều hoạt động, chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật gắn với việc giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng và các điểm đến mới.

Đêm trên đại ngàn Măng Đen dịp nghỉ lễ 2.9

Tại Chợ phiên Măng Đen, đêm hội cồng chiêng, múa xoang thu hút đông người dân và du khách tham gia, tạo không khí sôi động trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch dịp Quốc khánh.

Ở phường Nghĩa Lộ, chuỗi sự kiện "Tự hào Việt Nam - Nghĩa Lộ khát vọng vươn xa" cũng tạo không khí phấn khởi chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tại khu vực phía tây, không gian văn hóa, ẩm thực Đông Trường Sơn, làng du lịch cộng đồng thôn Kon Plông, du lịch thác Sơ Roách, Farm chè sạch Đông Trường Sơn cùng nhiều điểm đến trên địa bàn xã Kon Plông hay chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca sông núi, vững bước dưới cờ độc lập" do phường Kon Tum tổ chức thu hút hàng ngàn người dân và du khách.

Du khách tham gia đêm đốt lửa trại ở Măng Đen

Bà Bạch Thị Mân, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lượng khách tăng cao và phân bố rộng khắp từ phía đông đến phía tây cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của các sản phẩm và điểm đến du lịch trên địa bàn.

Theo bà Mân, đây cũng là cơ hội để các địa phương tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người và những nét đặc sắc của Quảng Ngãi đến với du khách, đồng thời tạo động lực để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới.

Theo Phạm Anh (TNO)