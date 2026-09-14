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Bảo vệ, phát huy giá trị cảnh quan khu vực hàng thông trăm tuổi và vùng chè Biển Hồ

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MINH CHÂU MINH CHÂU
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị cảnh quan khu vực hàng thông trăm tuổi, vườn chè thuộc Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan; xác định phạm vi cần ưu tiên bảo vệ, nghiên cứu lập hồ sơ danh lam thắng cảnh và đề xuất phương án khai thác gắn với duy trì vùng chè, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững.

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Gia Lai tăng cường bảo vệ hàng thông trăm tuổi và vùng chè Biển Hồ. Ảnh: Minh Châu

Sở Xây dựng được giao xác định không gian cảnh quan cần bảo vệ, định hướng hạ tầng, giao thông, công trình dịch vụ và kiểm soát kiến trúc, bảo đảm không ảnh hưởng đến cảnh quan, tầm nhìn khu vực.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đất đai, diện tích giao khoán, hiện trạng sản xuất và đề xuất giải pháp duy trì, phát triển vùng chè.

UBND xã Biển Hồ có trách nhiệm quản lý chặt hiện trạng, ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng, kinh doanh, quảng cáo và các hoạt động ảnh hưởng cảnh quan; không để phát sinh công trình làm suy giảm giá trị khu vực trong thời gian chờ phương án quản lý được phê duyệt.

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Vùng chè Biển Hồ có lịch sử hình thành hàng thế kỷ, có giá trị đặc biệt về cảnh quan, du lịch. Ảnh: Minh Châu

Đồng thời, địa phương phải hoàn thành các nhiệm vụ chỉnh trang cảnh quan, giao thông, bãi đỗ xe, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn phục vụ Festival quốc tế Cồng chiêng năm 2026 trước ngày 30-10.

Công ty cổ phần Chè Biển Hồ được yêu cầu cung cấp hồ sơ, phối hợp rà soát và duy trì, bảo vệ vùng chè; việc phát triển sản phẩm du lịch phải phù hợp, không thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép hoặc ảnh hưởng cảnh quan.

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