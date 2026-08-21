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Dịp lễ 2-9: Ngành đường sắt tăng 37 chuyến tàu, có 2 chuyến TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ngành đường sắt tăng thêm 37 chuyến tàu trên các tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong đó, tuyến TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn được tăng cường 2 chuyến.

Ngày 21-8, Công ty CP Vận tải Đường sắt thông tin kế hoạch chạy tàu phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 trong thời gian từ ngày 28-8 đến hết 2-9.

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Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ngành đường sắt tăng thêm 37 chuyến tàu trên các tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 37 chuyến, gồm 4 chuyến tàu Thống nhất Bắc - Nam và 33 chuyến tàu khu đoạn.

Đáng chú ý, tuyến TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn được tăng cường 2 chuyến, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong những ngày cao điểm nghỉ lễ.

Ngoài ra, nhiều tuyến có nhu cầu hành khách lớn cũng được tăng chuyến. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng chạy thêm tàu SE17 ngày 29-8 và SE18 ngày 30-8; các tuyến kết nối TP. Hồ Chí Minh với một số điểm du lịch cũng được bổ sung tàu.

Trên trục Bắc - Nam, ngoài 6 đôi tàu chạy thường xuyên là SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 và SE11/12, ngành đường sắt cũng tăng thêm 4 chuyến tàu gồm: Thống nhất SE23, SE24 xuất phát từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào các ngày 28 và 31-8.

Theo Công ty CP Vận tải Đường sắt, tính đến ngày 21-8, khoảng 64.000 vé tàu trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 đã được bán.

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