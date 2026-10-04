Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Tin tức

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Top 10 điểm nóng móc túi du khách, châu Âu chiếm phần lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi năm, hàng triệu du khách trở thành nạn nhân của một trong những chiêu trò lừa đảo lâu đời nhất: chỉ cần một bàn tay nhanh thoăn thoắt và một khoảnh khắc lơ là, chiếc ví hay điện thoại đã biến mất không dấu vết.

Các vụ trộm cắp vặt hiếm khi được công khai như những vụ án bạo lực, nhưng chúng lại phá hỏng nhiều kỳ nghỉ hơn bất kỳ sự cố đơn lẻ nào khác. Dữ liệu gần đây được tổng hợp từ các đánh giá của du khách, báo cáo của cảnh sát và hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm du lịch đã phác họa một bức tranh khá rõ nét về những nơi vấn nạn này diễn ra nghiêm trọng nhất, và kết quả có thể sẽ khiến bạn bất ngờ.

Nghiên cứu từ trang web so sánh giá Compare the Market đã chỉ ra những nơi tệ nhất, được các báo quốc tế dẫn lại và dưới đây là top 10 "điểm nóng" móc túi toàn cầu:

1. Paris, Pháp

Paris luôn đứng đầu hầu hết các bảng xếp hạng toàn cầu về nạn trộm cắp nhắm vào du khách, và các số liệu thực tế đã chứng minh điều này. Một nghiên cứu năm 2025 của Radical Storage, dựa trên việc phân tích hơn 13.000 đánh giá của du khách, cho thấy Paris xếp hạng nhất thế giới khi chiếm tới 16,5% tổng số các đề cập liên quan đến trộm cắp. Paris dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu với cách biệt lớn, khi có gần 30% tổng số đánh giá nhắc đích từ "móc túi".

Các "điểm nóng" về nạn trộm cắp đã được ghi nhận rõ ràng và có sự thống nhất đáng kể giữa các nghiên cứu. Tháp Eiffel, khu Montmartre, nhà thờ Sacré-Cœur và ga Gare du Nord là những địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng này, cùng với hệ thống tàu điện ngầm (métro) - đặc biệt là các tuyến trung tâm và tuyến RER đi đến sân bay Charles de Gaulle. Quy mô của vấn đề càng trở nên rõ nét hơn khi xem xét số liệu khu vực, bởi Paris ghi nhận hơn 260.000 vụ trộm cắp mỗi năm trên toàn vùng Île-de-France.

Dòng người đông đúc phía trước tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn tại hội chợ Giáng sinh. Ảnh: Reuters
Dòng người đông đúc phía trước tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn tại hội chợ Giáng sinh. Ảnh: Reuters

2. Las Vegas, Mỹ

Tình trạng lừa đảo và móc túi diễn ra tràn lan tại thành phố này - điều có lẽ không gây ngạc nhiên khi xét đến danh tiếng của nó như một "thiên đường cờ bạc". Thành phố giữ mức 47,69 trên thang điểm 100 về nỗi lo bị trấn lột hoặc cướp giật, cho thấy nhiều du khách cảm thấy hoàn toàn không an toàn khi đến đây.

3. New York, Mỹ

New York đạt mức điểm 49,68/100 về nỗi lo bị trấn lột hoặc cướp giật, mặc dù cần lưu ý rằng du khách quốc tế thường lo ngại nhiều hơn về các vụ lừa đảo. Việc đánh mất đồ đạc cũng là mối lo ngại lớn tại đây, bên cạnh nguy cơ bị trộm cắp.

4. Rome, Ý

Năm 2024, Rome ghi nhận hơn 2.000 vụ cướp - tăng 51,3% so với năm 2019 - trong khi số vụ móc túi vọt lên 33.455 trường hợp (tăng 68,0%); đáng chú ý, đài phun nước Trevi, đấu trường La Mã (Colosseum) và đền Pantheon liên tục nằm trong danh sách những địa điểm du lịch "nguy hiểm" nhất thế giới.

Bên ngoài Đấu trường La Mã là nơi có nhiều kẻ móc túi quanh quẩn. Ảnh: Reuters
Bên ngoài Đấu trường La Mã là nơi có nhiều kẻ móc túi quanh quẩn. Ảnh: Reuters

5. Los Angeles, Mỹ

Los Angeles đạt 15,2 trên thang điểm 100 về chỉ số trộm cắp vặt và lừa đảo. Thành phố này nổi tiếng với tình trạng tội phạm vặt, bất chấp vẻ ngoài hào nhoáng. Bạn cần đặc biệt cảnh giác tại các khu vực giải trí về đêm và những địa điểm du lịch đông đúc như đại lộ Hollywood.

6. London, Vương quốc Anh

Tại London, nạn móc túi diễn ra cực kỳ phổ biến với các thủ đoạn thường gặp như nhắm vào người mua sắm, hoạt động theo nhóm để đánh lạc hướng nạn nhân và lợi dụng những nơi đông đúc để che giấu hành vi phạm tội.

7. Athens, Hy Lạp

Với lượng lớn du khách đổ về, khu di tích cổ Acropolis trở thành "địa bàn" hoạt động của những kẻ trộm cắp, do đó du khách cần hết sức chú ý và cảnh giác.

8. Sofia, Bulgaria

Với số điểm 29,19 trên thang điểm 100, Sofia (Bulgaria) đứng thứ 8. Các vụ lừa đảo là vấn đề đáng lo ngại tại đây, đặc biệt là tình trạng taxi "chặt chém" và các chiêu trò lừa đảo khi đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, bạn cần đặc biệt lưu ý khi ở quanh khu vực ga trung tâm Sofia, Bến xe Trung tâm và cầu Sư tử (Lions' Bridge), vì những nơi này có thể mang lại cảm giác kém an toàn, nhất là vào ban đêm.

Du khách quan sát những người biểu tình phản đối tình trạng du lịch đông đúc ở Barcelona. Ảnh: Reuters
Du khách quan sát những người biểu tình phản đối tình trạng du lịch đông đúc ở Barcelona. Ảnh: Reuters

9. Barcelona, Tây Ban Nha

Kẻ móc túi thường trà trộn vào đám đông tại Las Ramblas - một trong những con phố sầm uất nhất Barcelona - cũng như ở Quảng trường Catalunya, khu Barrio Gotico và phố Carrer Montcada. Theo cảnh sát Barcelona, móc túi chiếm 48,1% tổng số vụ phạm tội tại thành phố này trong năm 2023.

Tin vui là xu hướng này dường như đang đảo chiều nhờ một chiến dịch trấn áp quyết liệt của cảnh sát. Theo lực lượng Mossos d'Esquadra, chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, đã có 85 đối tượng tái phạm có tiền án bị bắt giữ - con số này cao gấp bốn lần so với cùng kỳ năm 2025. Dẫu vậy, tình hình chưa được cải thiện triệt để và lưu ý rằng thủ đoạn của kẻ gian thường tuân theo một quy luật nhất định: chúng nhắm vào những nơi hội tụ đủ ba yếu tố: đám đông chen chúc, du khách mất cảnh giác và lối thoát hiểm nhanh chóng.

10. Amsterdam, Hà Lan

Khép lại danh sách này là Amsterdam - thành phố cũng đối mặt với nạn móc túi hàng năm, giống như nhiều đô thị lớn khác tại châu Âu. Các khu vực có nguy cơ cao bao gồm Quảng trường Dam, ga Trung tâm, Bảo tàng Rijksmuseum và một số khu vực thuộc khu đèn đỏ vào ban đêm.

Theo Vi Nguyễn (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã đoạn nào cấm xe 24/24h?

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã, đoạn nào cấm xe 24/24h?

Tin tức

(GLO)- UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết phường sẽ tổ chức chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 trên phố Hàng Mã phục vụ người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa truyền thống đến hết ngày 25-9.

Trạm Y tế phường Hội Phú phối hợp với các trường học triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Ảnh: Như Nguyện

Phường Hội Phú khám sức khỏe định kỳ cho hơn 12.000 học sinh

Tin tức

(GLO)- Trạm Y tế phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2026-2027. Đợt khám được thực hiện từ nay đến hết tháng 10-2026, với mục tiêu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Cuối tháng 9, Hà Nội có gì đặc biệt?

Cuối tháng 9, Hà Nội có gì đặc biệt?

Đi muôn phương

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-9, Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm trên địa bàn Thủ đô, mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc.

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Tin tức

Sáng 27-8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.

Quốc khánh 2-9, Gia Lai có những sự kiện gì?

Quốc khánh 2-9, Gia Lai có những sự kiện gì?

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 5 ngày. Tại Gia Lai, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm sinh vật cảnh, thưởng lãm “Ngàn hoa về phố biển”, tìm hiểu hơn 150 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch khác.

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Tin tức

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Trải nghiệm trên miền đất Võ

Trải nghiệm trên miền đất Võ

Tin tức

(GLO)- Không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 còn đưa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước trải nghiệm tại nhiều điểm đến ở đất Võ.

null