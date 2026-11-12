Đà Nẵng xếp thứ 4 trong Top 10 điểm đến lý tưởng dịp Giáng sinh và năm mới

(GLO)- Đà Nẵng vừa được cẩm nang du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet bình chọn vào Top 10 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ giữa Giáng sinh 2026 và năm mới 2027. Thành phố đứng thứ 4 trong danh sách, đồng thời là đại diện duy nhất của châu Á được lựa chọn.

Theo giới thiệu của Lonely Planet, Đà Nẵng gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa núi non, những bãi biển dài, nguồn hải sản phong phú và nhịp sống tương đối thư thái. Thành phố nằm gần trung điểm giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thuận lợi để du khách lựa chọn kỳ nghỉ bên biển, đồng thời kết hợp tham quan các điểm đến văn hóa, lịch sử nổi tiếng ở miền Trung.

Bà Nà Hills là điểm tham quan nổi bật được Lonely Planet gợi ý. Ảnh: Nguyễn Xuân Tư/vietnamtourism

Trong số những địa danh được gợi ý, Sun World Ba Na Hills là điểm tham quan nổi bật với các công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu và hệ thống vui chơi, giải trí. Bán đảo Sơn Trà hấp dẫn bởi cảnh quan rừng núi hướng biển, chùa Linh Ứng cùng tượng Phật Quan Âm cao 67 m. Bên cạnh đó, bãi biển Mỹ Khê nằm trong dải bờ biển đô thị dài gần 10 km, với nhiều nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ phục vụ du khách.

Một lợi thế khác của Đà Nẵng là khả năng kết nối với các di sản văn hóa thế giới trong khu vực, gồm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Quần thể Di tích Cố đô Huế. Trong đó, Hội An và Mỹ Sơn thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng; Quần thể Di tích Cố đô Huế thuộc TP. Huế. Nhờ khoảng cách kết nối thuận tiện, du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan và tìm hiểu văn hóa miền Trung trong cùng hành trình.

Ẩm thực địa phương cũng được Lonely Planet dành sự quan tâm. Mì Quảng được giới thiệu là món ăn nên trải nghiệm với các nguyên liệu như tôm, thịt heo và trứng cút. Bên cạnh đó, cẩm nang gợi ý bánh xèo Bà Dưỡng và nhà hàng hải sản Bé Mặn như những địa chỉ để du khách khám phá hương vị ẩm thực địa phương.

Về lưu trú, 2 cơ sở được giới thiệu là Novotel Danang Premier Han River, khách sạn 37 tầng bên sông Hàn với tầm nhìn hướng ra thành phố và những cây cầu, cùng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trên bán đảo Sơn Trà, nổi bật với không gian nghỉ dưỡng riêng tư, bãi biển riêng và cảnh quan rừng xanh.

Việc góp mặt trong danh sách của Lonely Planet nối dài những ghi nhận tích cực dành cho du lịch Đà Nẵng trên thị trường quốc tế. Trước đó, thành phố được lựa chọn vào danh sách Best in Travel 2027, giới thiệu 50 điểm đến và trải nghiệm đáng khám phá trên thế giới.