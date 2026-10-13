Thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi tour đến Khánh Hòa

(GLO)- Từ ngày 12-10-2026 đến hết ngày 31-12-2027, công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực khi đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa, với điều kiện đáp ứng quy định về chương trình tour và đường hàng không.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12-10-2026 về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực khi đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa. Ảnh: Phương Vi

Theo nghị quyết, chính sách áp dụng đối với đoàn khách từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức. Người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao không thuộc diện áp dụng.

Phạm vi du lịch được giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa. Khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này.

Chương trình tour được miễn thị thực có thời gian không quá 30 ngày. Chính sách có hiệu lực từ ngày nghị quyết được ký ban hành, 12-10-2026, đến hết ngày 31-12-2027.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai, trong đó quy định quy trình thực hiện, tiêu chí lựa chọn và quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia chương trình; phối hợp với địa phương quản lý khách du lịch; đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách.

Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú đối với khách thuộc diện được miễn thị thực.

Theo thông tin từ ngành du lịch Khánh Hòa, Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng, song lượng khách đến địa phương chưa phục hồi như kỳ vọng. Năm 2019, Khánh Hòa đón khoảng 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc. Năm 2024 đạt gần 797.000 lượt, nhưng giảm còn khoảng 677.000 lượt trong năm 2025.

Trong 7 tháng năm 2026, địa phương ước đón khoảng 378.600 lượt khách Trung Quốc, giảm hơn 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách từ thị trường này hiện đứng sau Hàn Quốc và Nga.

Theo Cục Thống kê, 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất, với hơn 3,9 triệu lượt. Việc thí điểm miễn thị thực theo tour đến Khánh Hòa được kỳ vọng giúp đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho nhóm khách đủ điều kiện, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và tạo cơ hội cho doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú cùng các dịch vụ du lịch.