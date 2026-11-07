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Đi muôn phương

Phú Quốc dẫn đầu điểm đến hút khách gia đình Hàn Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang góp mặt top 10

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Lao Động, TTXVN)

(GLO)- Phú Quốc vươn lên dẫn đầu danh sách điểm đến nước ngoài được các gia đình Hàn Quốc có con nhỏ tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ đông 2026-2027. Nha Trang và Đà Nẵng cũng góp mặt trong top 10, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch biển Việt Nam đối với thị trường khách quốc tế trọng điểm này.

Theo dữ liệu vừa được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố, Phú Quốc đứng đầu danh sách các điểm đến nước ngoài được gia đình Hàn Quốc có trẻ em tìm kiếm chỗ lưu trú nhiều nhất cho kỳ nghỉ từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu tìm kiếm nơi lưu trú trên Agoda trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9-2026, của những du khách Hàn Quốc đi cùng ít nhất một trẻ em, với thời gian nhận phòng dự kiến từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027.

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Du khách Hàn Quốc dạo bước trên Cầu Hôn (Phú Quốc). Ảnh: Phương Vi

Đáng chú ý, lượng tìm kiếm chỗ ở tại Phú Quốc tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, giúp đảo Ngọc tăng 4 bậc để vươn lên vị trí số 1. Đây là lần đầu tiên Phú Quốc đứng đầu danh sách này, vượt qua nhiều điểm đến quen thuộc tại Nhật Bản và Đông Nam Á.

Ngoài Phú Quốc, Việt Nam còn có 2 đại diện khác lọt top 10. Nha Trang xếp thứ 4, trong khi Đà Nẵng đứng thứ 6. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Fukuoka, Osaka, Tokyo, Okinawa, Cebu, Sapporo và Chiang Mai.

Trong bảng xếp hạng, Nhật Bản có 5 điểm đến góp mặt. Fukuoka đứng thứ 2, với lượng tìm kiếm lưu trú tăng 61% so với cùng kỳ năm trước; Osaka xếp thứ 3 và Tokyo đứng thứ 5.

Theo đánh giá được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, Phú Quốc hấp dẫn các gia đình nhờ thời tiết thuận lợi từ tháng 11, trùng với kỳ nghỉ đông của học sinh. Du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng biển, lặn ngắm san hô, tham quan công viên giải trí và vườn thú bán hoang dã trong cùng chuyến đi.

Đảo Ngọc cũng có nhiều lựa chọn lưu trú phù hợp với gia đình nhiều thế hệ, từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển đến biệt thự nhiều phòng ngủ có hồ bơi riêng. Các hoạt động vui chơi, ẩm thực và giải trí được bố trí tương đối thuận tiện, giúp gia đình chủ động sắp xếp lịch trình theo nhu cầu của trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Trong khi đó, Đà Nẵng và Nha Trang tiếp tục có lợi thế nhờ hệ thống nghỉ dưỡng ven biển, các hoạt động giải trí và kết nối hàng không thuận tiện. Đây cũng là những điểm đến được du khách Hàn Quốc quan tâm trong các kỳ nghỉ ngắn ngày.

Việc 3 điểm đến của Việt Nam cùng xuất hiện trong top 10 cho thấy sức cạnh tranh ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam trên thị trường Hàn Quốc. Đặc biệt, xu hướng lựa chọn những điểm đến có dịch vụ lưu trú đa dạng, trải nghiệm phù hợp nhiều lứa tuổi và thuận tiện di chuyển đang mở ra cơ hội thu hút dòng khách gia đình trong mùa du lịch cuối năm.

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