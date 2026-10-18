Việt Nam xếp thứ 4 trong top 15 điểm đến du lịch mùa thu năm 2026

Theo công bố của Lonely Planet, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 15 điểm đến có xu hướng du lịch nổi bật mùa thu năm 2026, sau Nhật Bản, Italy và Thái Lan. Danh sách được xây dựng dựa trên sự quan tâm của độc giả, thể hiện qua lượng đặt mua sách hướng dẫn du lịch trong giai đoạn cuối tháng 8 đến cuối tháng 9-2026.

Vẻ đẹp mùa thu của Hà Nội thu hút du khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Phương Vi

Trong phần giới thiệu về Việt Nam, Lonely Planet đánh giá mùa thu là thời điểm lý tưởng để khám phá nhiều vùng miền. Thời tiết dịu mát ở miền Bắc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm ngoài trời. Tại Hà Nội, du khách có thể dạo bước qua những con phố cổ, khám phá nhịp sống đô thị và thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Vịnh Hạ Long cũng được nhắc đến như một điểm đến nổi bật nhờ cảnh quan thiên nhiên ấn tượng. Trong khi đó, những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa và Hà Giang chuyển sang sắc vàng khi bước vào mùa thu hoạch lúa, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng núi phía Bắc. Đây là những trải nghiệm góp phần làm nên sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Việt Nam còn thu hút du khách bởi sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương. Từ những món ăn đường phố ở Hà Nội đến nhịp sống sôi động tại TP. Hồ Chí Minh, hay trải nghiệm đạp xe qua vùng nông thôn quanh phố cổ Hội An, mỗi hành trình mang đến những góc nhìn khác nhau về đất nước.

Lonely Planet lưu ý rằng thời tiết ở miền Nam ấm hơn và có thể xuất hiện những cơn mưa thất thường. Tuy nhiên, điều này không làm mất đi sức hấp dẫn của các trải nghiệm khám phá, nếu du khách chủ động chuẩn bị lịch trình phù hợp.

Trong danh sách 15 điểm đến mùa thu năm nay, Nhật Bản dẫn đầu nhờ cảnh sắc lá đổi màu, các khu vườn, công viên và trải nghiệm ẩm thực. Italy đứng thứ 2, Thái Lan xếp thứ 3, Việt Nam ở vị trí thứ 4 và khu vực Nam Mỹ đứng thứ 5. Các điểm đến còn lại gồm Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, New Zealand, Australia, châu Phi, Na Uy, Philippines và New York (Mỹ). Châu Á có 4 đại diện trong top 5, cho thấy sức hút đáng kể của khu vực đối với xu hướng du lịch mùa thu năm 2026.

Những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ sự phong phú của văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm bản địa.

Việc được đưa vào danh sách xu hướng du lịch mùa thu của Lonely Planet là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm đặc trưng và bảo tồn giá trị tự nhiên, văn hóa tại các điểm đến.