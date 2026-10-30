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Tối nay (30-10): Khai mạc Ngày hội “Không Một Mình” tại hồ Hoàn Kiếm

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, ĐBND, Vietnam+)

(GLO)- Tối nay (30-10), Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” 2026 sẽ khai mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội).

Ngày hội “Không Một Mình” kéo dài đến hết ngày 1-11, kết hợp các hoạt động trải nghiệm công nghệ, giáo dục kỹ năng an toàn số và biểu diễn nghệ thuật, hướng đến xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Ngày hội nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026, mang thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống xâm hại trực tuyến; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và ứng phó với những nguy cơ trên môi trường mạng.

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Phối cảnh khu vực trải nghiệm tại ngày hội. Ảnh: VGP News

Trong thời gian diễn ra, người dân và giới trẻ có thể tham gia các khu vực trải nghiệm, triển lãm và tương tác công nghệ, tìm hiểu cách nhận diện những tình huống không an toàn trên không gian mạng, cũng như cách ứng phó khi gặp phải các hành vi xâm hại trực tuyến.

Bên cạnh nội dung giáo dục kỹ năng số, ngày hội còn có các hoạt động giao lưu học đường, minishow và Gala âm nhạc. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và biểu diễn nghệ thuật được kỳ vọng giúp thông điệp về an toàn trực tuyến tiếp cận công chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên, bằng những hình thức gần gũi, sinh động.

Chương trình năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả trẻ yêu thích, trong đó có Đen, MONO và Quang Hùng MasterD. Các hoạt động nghệ thuật góp phần tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, đồng thời lan tỏa thông điệp ứng xử văn minh, tôn trọng và hỗ trợ nhau trên môi trường số.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong xây dựng môi trường mạng an toàn, từ việc giao tiếp, ứng xử có trách nhiệm đến tôn trọng quyền riêng tư và giới hạn của người khác.

Khi gặp phải hành vi bắt nạt, dụ dỗ, thao túng hoặc các nguy cơ xâm hại trên mạng, trẻ em cần được lắng nghe, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, thay vì phải tự mình đối mặt.

Thông qua chuỗi hoạt động tại hồ Hoàn Kiếm và các chương trình triển khai trên toàn quốc, “Không Một Mình” 2026 hướng đến xây dựng môi trường số an toàn, nơi trẻ em và thanh thiếu niên được trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình, biết tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết và nhận được sự đồng hành từ những người xung quanh.

Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10-10 đến ngày 10-12, tập trung phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF và UNODC.

Chiến dịch có sự phối hợp của Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

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