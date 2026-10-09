Việt Nam vào Top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026

(GLO)- Việt Nam xếp thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 do độc giả tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler bình chọn, đạt 92,99 điểm.

Kết quả tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam với cảnh quan đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và con người thân thiện.

Theo thông tin do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố ngày 8-10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (Hoa Kỳ) đã công bố kết quả giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026 ở hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới. Việt Nam góp mặt trong Top 10, đứng thứ 10 với 92,99 điểm.

Phố cổ Hội An được du khách quốc tế yêu thích bởi chiều sâu văn hóa, vẻ đẹp thanh bình, con người thân thiện. Ảnh: Phương Vi

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả bình chọn phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của du khách quốc tế đối với những giá trị nổi bật của Việt Nam. Từ cảnh quan thiên nhiên đến di sản văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm đời sống địa phương, mỗi vùng miền đều góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Tại miền Bắc, Hà Nội thu hút du khách bởi những khu phố cổ và chiều sâu văn hóa; các cung đường vùng cao mở ra trải nghiệm khám phá thiên nhiên và bản sắc cộng đồng. Vịnh Hạ Long nổi bật với cảnh quan kỳ vĩ, trong khi Hội An và Huế ghi dấu ấn bởi những giá trị di sản.

Ở miền Trung và miền Nam, Đà Nẵng, Phú Quốc cùng nhiều điểm đến khác mang đến những trải nghiệm đa dạng, từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến tìm hiểu văn hóa địa phương. Không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên cũng góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch Việt Nam.

Ẩm thực tiếp tục là một lợi thế đáng chú ý. Phở, bánh mì, cà phê cùng các món ăn đặc trưng của từng vùng miền không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà còn giúp du khách hiểu thêm về văn hóa và lối sống của người Việt. Bên cạnh đó, sự thân thiện, cởi mở của người dân và những trải nghiệm gắn với đời sống thường ngày góp phần tạo dấu ấn cho hành trình khám phá đất nước.

Ẩm thực đa dạng là một trong những điểm cộng của Việt Nam trong lòng du khách. Ảnh: Phương Vi

Cùng với Việt Nam, danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 còn có Nhật Bản, Italy, Ireland, Campuchia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp, Panama, Hàn Quốc, Thái Lan, Ba Lan, Na Uy, Croatia, Áo, Thụy Sĩ, Singapore, Thụy Điển và Đức.

Một dấu ấn đáng chú ý khác là Báo cáo Chỉ số phát triển du lịch và lữ hành năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Theo thông tin được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố, Việt Nam có 13 trong tổng số 17 chỉ số trụ cột được xếp hạng từ mức trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Trong đó, chỉ số an ninh, an toàn đứng thứ 9 toàn cầu, đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia dẫn đầu ở tiêu chí này.

Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng 150 triệu lượt khách nội địa. Trong bối cảnh đó, sự ghi nhận từ các bảng xếp hạng quốc tế là cơ hội để Việt Nam tiếp tục phát huy lợi thế, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao trải nghiệm của du khách.