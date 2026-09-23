Đà Nẵng được Lonely Planet gọi tên trong 50 điểm đến nổi bật thế giới năm 2027

(GLO)- Đà Nẵng được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 50 điểm đến và trải nghiệm nổi bật cho năm 2027 nhờ sự kết hợp giữa biển, thiên nhiên, ẩm thực và khả năng kết nối với nhiều di sản nổi tiếng miền Trung.

Tạp chí du lịch quốc tế Lonely Planet vừa công bố danh sách Best in Travel 2027, giới thiệu 50 điểm đến và trải nghiệm được lựa chọn nhằm truyền cảm hứng cho du khách trên toàn thế giới. Đà Nẵng là đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách năm nay.

Một trong những hình ảnh nổi bật được Lonely Planet sử dụng để giới thiệu Đà Nẵng là Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: BTC/LĐO

Theo Lonely Planet, sức hấp dẫn của Đà Nẵng đến từ sự kết hợp giữa một thành phố biển hiện đại với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực đặc trưng. Thành phố sở hữu những bãi biển trải dài, trong đó có biển Mỹ Khê, cùng bán đảo Sơn Trà với hệ sinh thái đa dạng và những cung đường ven biển giàu sức hút.

Lonely Planet cũng nhấn mạnh vị trí thuận lợi của Đà Nẵng trong hành trình khám phá miền Trung Việt Nam. Từ thành phố, du khách có thể kết nối với nhiều điểm đến nổi tiếng như Hội An, Mỹ Sơn và Huế, qua đó kết hợp nghỉ dưỡng biển với trải nghiệm văn hóa, lịch sử và di sản trong cùng một chuyến đi.

Một trong những hình ảnh nổi bật được Lonely Planet sử dụng để giới thiệu Đà Nẵng là Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills. Công trình với thiết kế đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ cây cầu giữa núi rừng đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch được nhận diện rộng rãi của thành phố.

Trong gợi ý hành trình khám phá Đà Nẵng, Lonely Planet dành sự chú ý cho Bà Nà Hills, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Bên cạnh các điểm tham quan, du khách được khuyến khích trải nghiệm ẩm thực địa phương, các khu chợ và không gian sinh hoạt đặc trưng của thành phố.

Những màn trình diễn pháo hoa bên sông Hàn tạo thêm sức hút cho Đà Nẵng trong mùa lễ hội. Ảnh: BTC/LĐO

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) cũng được giới thiệu như một trải nghiệm đáng chú ý. Những màn trình diễn pháo hoa bên sông Hàn tạo thêm sức hút cho thành phố trong mùa lễ hội, bên cạnh các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa.

Tại khu vực châu Á, Đà Nẵng được lựa chọn cùng một số điểm đến khác như Okinawa (Nhật Bản), Thành Đô (Trung Quốc), Gujarat (Ấn Độ) và đảo Fulidhoo (Maldives).

Việc xuất hiện trong Best in Travel 2027 giúp Đà Nẵng tiếp tục được giới thiệu tới cộng đồng du khách quốc tế đang tìm kiếm những điểm đến mới cho hành trình năm tới.