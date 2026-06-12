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Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tại Khánh Hòa

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(GLO)- Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tại Quảng trường 16-4 (phường Đông Hải) và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày hội do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, với sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố có đồng bào Chăm sinh sống gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

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Các nghệ nhân Chăm H’roi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai) sẽ tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa: P.D

Lễ khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26-6 tại Quảng trường 16-4; được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 và được tiếp sóng trên các nền tảng của các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình của các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội. Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28-6 tại cùng địa điểm, được truyền hình trực tiếp trên sóng KTV.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Chăm như: trình diễn, giới thiệu lễ hội và nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu nghề thủ công truyền thống; trưng bày văn hóa Chăm; các hoạt động thể thao dân gian; giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP và ẩm thực địa phương.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như: Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm ở Khánh Hòa gắn với phát triển du lịch bền vững”; trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Chăm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện và các hoạt động quảng bá du lịch cộng đồng.

Các hoạt động của Ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm; tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng giữa các địa phương; quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và các địa phương có đồng bào Chăm sinh sống nói chung.

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