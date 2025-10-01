Tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, năm 2025 tại tỉnh Khánh Hòa, sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19 - 10.

Theo đó, đoàn Gia Lai sẽ mang đến Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, năm 2025 những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Chăm H’roi ở hai xã Vân Canh và Canh Vinh; đồng thời, nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử sâu sắc với di sản văn hóa Champa mà vùng đất Gia Lai xưa từng là kinh đô Vijaya của vương quốc Champa từ thế kỷ XI - XV.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, đoàn nghệ nhân, vận động viên Chăm H’roi của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại Ngày hội.

Đoàn nghệ nhân, vận động viên Chăm H'roi tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Ngày hội (ảnh minh họa). Ảnh: Ngọc Nhuận

Nội dung các hoạt động văn hóa, gồm: trình diễn nghệ thuật dân gian (dân ca, dân vũ, hòa tấu nhạc cụ truyền thống) của người Chăm H’roi; trình diễn trang phục dân tộc giới thiệu những bộ trang phục trong đời sống thường ngày, trong lễ hội và lễ cưới.

Bên cạnh đó, một trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của người Chăm H’roi cũng sẽ được tái hiện sinh động.

Một nghi thức trong Lễ cúng thần làng của người Chăm H'roi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đồng bào Chăm H'roi biểu diễn dân ca, dân vũ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, đoàn vận động viên Chăm H’roi sẽ tham gia thi đấu 3 môn thể thao, gồm: Kéo co, đẩy gậy và bóng đá (mini nam). Hoạt động quảng bá du lịch sẽ có phần thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng nhằm giới thiệu các điểm đến hấp dẫn của địa phương.

Môn thể thao đẩy gậy sẽ tham gia tại Ngày hội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu các sản phẩm OCOP, nghề dệt thổ cẩm truyền thống, cùng nhiều hiện vật, hình ảnh phản ánh đời sống văn hóa, kinh tế-xã hội của đồng bào Chăm H’roi.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng sẽ đóng góp 20 tác phẩm ảnh chất lượng cao trưng bày tại không gian chung với chủ đề “Đồng bào dân tộc Chăm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ tham dự Hội thảo “Phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch”.

Biểu diễn trống kơ toang - nhạc cụ đặc trưng của đồng bào Chăm H'roi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngày hội do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Phan Rang và phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), với sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và TP. Hồ Chí Minh.

Tỉnh Gia Lai tham gia sự kiện lần này không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào dân tộc Chăm nói riêng, mà còn là cơ hội để quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa Champa của tỉnh. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, vận động viên gặp gỡ, giao lưu, nâng cao ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập.