Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Sa Pa lọt top thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (theo TNO, Vietnam+)

(GLO)- Tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller vừa vinh danh Sa Pa (tỉnh Lào Cai) nằm trong danh sách 53 thị trấn đẹp nhất thế giới.

Sa Pa là một trong những điểm đến tiêu biểu của xu hướng du lịch chậm (slow travel). Nằm ở vùng núi Tây Bắc, thị trấn gây ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng gồm các dãy núi trùng điệp, ruộng bậc thang trải dài cùng hệ thống thác nước và cung đường trekking đa dạng.

Sa Pa được vinh danh thị trấn đẹp nhất thế giới. Ảnh: MAI TIEN DOAN/TNO

Ngoài ra, danh sách do tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller công bố còn có nhiều thị trấn nổi bật khác trên thế giới như Rovinj (Croatia); Kinsale (Ireland); Varenna (Italy); Perast (Montenegro); Chefchaouen (Ma-rốc); Albarracín (Tây Ban Nha); Ban Rak Thai (Thái Lan); Baños (Ecuador); Bar Harbor (Mỹ); Biei (Nhật Bản); Bled (Slovenia); Bocas del Toro (Panama); Colonia del Sacramento (Uruguay); Castle Combe (Anh); Esperance (Australia)…

Trước đó, Sa Pa được nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đánh giá là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Theo thống kê của Agoda, khi so sánh lượt tìm kiếm và đặt phòng quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến 11-2025 với cùng kỳ năm 2024, Sa Pa đã tăng tới 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu khu vực.

Việc tăng 15 bậc chỉ trong một năm trên bảng xếp hạng của Agoda đã tiếp tục khẳng định sức hút của Sa Pa trên bản đồ du lịch khu vực.

Đánh giá bài viết

Cẩm nang du lịch

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Đi muôn phương

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Đi muôn phương

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Đi muôn phương

Khởi nghiệp với mô hình cà phê bán... không gian làm việc

Thay vì chỉ bán thức uống, một chủ quán đã tìm ra hướng đi mới: bán không gian làm việc ngay trong quán cà phê của mình. Với mức phí chỉ 25.000 đồng/4 tiếng đồng hồ, khách hàng có thể thoải mái sử dụng chỗ ngồi, wifi, ổ điện miễn phí và tận hưởng một môi trường yên tĩnh để học tập, làm việc.