Sa Pa lọt top thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới

Sa Pa là một trong những điểm đến tiêu biểu của xu hướng du lịch chậm (slow travel). Nằm ở vùng núi Tây Bắc, thị trấn gây ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng gồm các dãy núi trùng điệp, ruộng bậc thang trải dài cùng hệ thống thác nước và cung đường trekking đa dạng.

Sa Pa được vinh danh thị trấn đẹp nhất thế giới. Ảnh: MAI TIEN DOAN/TNO

Ngoài ra, danh sách do tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller công bố còn có nhiều thị trấn nổi bật khác trên thế giới như Rovinj (Croatia); Kinsale (Ireland); Varenna (Italy); Perast (Montenegro); Chefchaouen (Ma-rốc); Albarracín (Tây Ban Nha); Ban Rak Thai (Thái Lan); Baños (Ecuador); Bar Harbor (Mỹ); Biei (Nhật Bản); Bled (Slovenia); Bocas del Toro (Panama); Colonia del Sacramento (Uruguay); Castle Combe (Anh); Esperance (Australia)…

Trước đó, Sa Pa được nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đánh giá là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Theo thống kê của Agoda, khi so sánh lượt tìm kiếm và đặt phòng quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến 11-2025 với cùng kỳ năm 2024, Sa Pa đã tăng tới 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu khu vực.

Việc tăng 15 bậc chỉ trong một năm trên bảng xếp hạng của Agoda đã tiếp tục khẳng định sức hút của Sa Pa trên bản đồ du lịch khu vực.