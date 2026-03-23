Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Đi muôn phương

Vịnh Bái Tử Long của Việt Nam lọt top 7 kỳ quan Đông Nam Á 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo znews.vn, baoquangninh)

(GLO)- Vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) là đại diện Việt Nam lọt top 7 kỳ quan Đông Nam Á 2026. Bái Tử Long là lựa chọn lý tưởng cho du lịch sinh thái và là nơi hướng tới dòng khách có gu khám phá bền vững.

Tạp chí Du lịch Condé Nast Traveler nhận xét, Đông Nam Á đang trở thành điểm đến hàng đầu của du khách toàn cầu. Hơn 100 triệu lượt khách quốc tế đã đổ về các quốc gia trong khu vực trong những năm gần đây như: Thái Lan, Việt Nam và Indonesia để khám phá những trải nghiệm đa dạng.

Với bãi biển nhiệt đới hoang sơ, cảnh quan xanh tươi, di tích cổ kính và đời sống văn hóa sôi động, khu vực này mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Bên cạnh các điểm đến đông khách, Đông Nam Á vẫn còn nhiều "kỳ quan" ít người biết đến.

Vịnh Bái Tử Long của Việt Nam lọt top 7 kỳ quan Đông Nam Á 2026. Ảnh: vinpearl.com

Một đại diện của Việt Nam trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á 2026 có tên Vịnh Bái Tử Long. Vịnh này nằm phía Đông Bắc của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), là điểm đến hoang sơ, yên bình. Nơi đây nổi tiếng với hàng trăm đảo đá vôi, hang động kỳ vĩ, nước xanh ngọc và các làng chài nổi.

Bắt đầu từ tháng 3-2025, tỉnh Quảng Ninh đưa Vịnh Bái Tử Long vào khai thác du lịch, định vị là điểm đến cho du khách yêu thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, thể thao và hướng tới dòng khách có gu khám phá bền vững. Bái Tử Long khác biệt với Vịnh Hạ Long bởi có hệ thống các đảo đất có người dân sinh sống, nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân; một số đảo có bãi biển đẹp, phát triển nhiều rạn san hô, có khả năng xây dựng những khu bảo tồn thiên nhiên, công viên sinh thái phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Điểm cộng nơi đây là không gian mang lại cảm giác riêng tư và ít đông đúc hơn Vịnh Hạ Long.

Để cảm nhận sâu hơn "kỳ quan" ít người biết đến, du khách được khuyến nghị "rời khỏi" các hành trình quen thuộc, những điểm check-in nổi tiếng để đến Vịnh Bái Tử Long của Việt Nam và là lựa chọn thay thế yên tĩnh nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp với các đảo đá vôi cao, hệ thống karst, hang động, vịnh kín và làng chài nổi. Du lịch trải nghiệm còn có chèo kayak, bơi trong làn nước xanh ngọc và tham gia tour sinh thái khám phá Vườn Quốc gia Bái Tử Long. Hành trình nhiều ngày còn giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống của cộng đồng làng chài địa phương.

Ngoài Việt Nam, Tạp chí du lịch còn xếp 6 quốc gia trong khu vực vào danh sách "7 kỳ quan Đông Nam Á 2026" như: Tại Philippines, tỉnh Batanes nằm ở cực Bắc nổi bật với các vách đá ven biển và đồi cỏ xanh, mang dáng dấp vùng ven biển Ireland hoặc New Zealand; Vườn quốc gia Phnom Kulen được xem là cái nôi của đế chế Khmer của Campuchia;

Du khách có thể khám phá kiến trúc cổ, tranh tường đường phố, quán cà phê và các tour ẩm thực thành phố cảng George Town của Malaysia được công nhận là Di sản Thế giới UNESCO; Cao nguyên Bolaven Plateau gây ấn tượng với địa hình núi lửa cổ, thác nước, hẻm núi và được xem là "thủ phủ cà phê" của Lào;

Toàn cảnh công viên quốc gia Doi Inthanon tại Thái Lan. Ảnh: @wichianduangsri.

Hoặc như Công viên quốc gia Doi Inthanon (Thái Lan) với rừng mây, thác nước và các làng dân tộc;

Còn Quần đảo Raja Ampat được xem là một trong những thiên đường biển cuối cùng còn nguyên sơ, nổi bật với hệ sinh thái biển đa dạng bậc nhất thế giới của Indonesia.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

Đi muôn phương

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

Đi muôn phương

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Khởi nghiệp với mô hình cà phê bán... không gian làm việc

Đi muôn phương

Thay vì chỉ bán thức uống, một chủ quán đã tìm ra hướng đi mới: bán không gian làm việc ngay trong quán cà phê của mình. Với mức phí chỉ 25.000 đồng/4 tiếng đồng hồ, khách hàng có thể thoải mái sử dụng chỗ ngồi, wifi, ổ điện miễn phí và tận hưởng một môi trường yên tĩnh để học tập, làm việc.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

Khởi nghiệp

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi gà tự động

Đi muôn phương

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

Đi muôn phương

(GLO)- Với chủ đề “Kiến tạo từ truyền thống”, Cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi động từ tháng 3-2025. Đáng chú ý, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.