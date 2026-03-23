Vịnh Bái Tử Long của Việt Nam lọt top 7 kỳ quan Đông Nam Á 2026.

(GLO)- Vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) là đại diện Việt Nam lọt top 7 kỳ quan Đông Nam Á 2026. Bái Tử Long là lựa chọn lý tưởng cho du lịch sinh thái và là nơi hướng tới dòng khách có gu khám phá bền vững.

Tạp chí Du lịch Condé Nast Traveler nhận xét, Đông Nam Á đang trở thành điểm đến hàng đầu của du khách toàn cầu. Hơn 100 triệu lượt khách quốc tế đã đổ về các quốc gia trong khu vực trong những năm gần đây như: Thái Lan, Việt Nam và Indonesia để khám phá những trải nghiệm đa dạng.

Với bãi biển nhiệt đới hoang sơ, cảnh quan xanh tươi, di tích cổ kính và đời sống văn hóa sôi động, khu vực này mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Bên cạnh các điểm đến đông khách, Đông Nam Á vẫn còn nhiều "kỳ quan" ít người biết đến.

Một đại diện của Việt Nam trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á 2026 có tên Vịnh Bái Tử Long. Vịnh này nằm phía Đông Bắc của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), là điểm đến hoang sơ, yên bình. Nơi đây nổi tiếng với hàng trăm đảo đá vôi, hang động kỳ vĩ, nước xanh ngọc và các làng chài nổi.

Bắt đầu từ tháng 3-2025, tỉnh Quảng Ninh đưa Vịnh Bái Tử Long vào khai thác du lịch, định vị là điểm đến cho du khách yêu thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, thể thao và hướng tới dòng khách có gu khám phá bền vững. Bái Tử Long khác biệt với Vịnh Hạ Long bởi có hệ thống các đảo đất có người dân sinh sống, nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân; một số đảo có bãi biển đẹp, phát triển nhiều rạn san hô, có khả năng xây dựng những khu bảo tồn thiên nhiên, công viên sinh thái phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Điểm cộng nơi đây là không gian mang lại cảm giác riêng tư và ít đông đúc hơn Vịnh Hạ Long.

Để cảm nhận sâu hơn "kỳ quan" ít người biết đến, du khách được khuyến nghị "rời khỏi" các hành trình quen thuộc, những điểm check-in nổi tiếng để đến Vịnh Bái Tử Long của Việt Nam và là lựa chọn thay thế yên tĩnh nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp với các đảo đá vôi cao, hệ thống karst, hang động, vịnh kín và làng chài nổi. Du lịch trải nghiệm còn có chèo kayak, bơi trong làn nước xanh ngọc và tham gia tour sinh thái khám phá Vườn Quốc gia Bái Tử Long. Hành trình nhiều ngày còn giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống của cộng đồng làng chài địa phương.

Ngoài Việt Nam, Tạp chí du lịch còn xếp 6 quốc gia trong khu vực vào danh sách "7 kỳ quan Đông Nam Á 2026" như: Tại Philippines, tỉnh Batanes nằm ở cực Bắc nổi bật với các vách đá ven biển và đồi cỏ xanh, mang dáng dấp vùng ven biển Ireland hoặc New Zealand; Vườn quốc gia Phnom Kulen được xem là cái nôi của đế chế Khmer của Campuchia;

Du khách có thể khám phá kiến trúc cổ, tranh tường đường phố, quán cà phê và các tour ẩm thực thành phố cảng George Town của Malaysia được công nhận là Di sản Thế giới UNESCO; Cao nguyên Bolaven Plateau gây ấn tượng với địa hình núi lửa cổ, thác nước, hẻm núi và được xem là "thủ phủ cà phê" của Lào;

Hoặc như Công viên quốc gia Doi Inthanon (Thái Lan) với rừng mây, thác nước và các làng dân tộc;

Còn Quần đảo Raja Ampat được xem là một trong những thiên đường biển cuối cùng còn nguyên sơ, nổi bật với hệ sinh thái biển đa dạng bậc nhất thế giới của Indonesia.