Bảo tàng gốm Bát Tràng sánh ngang tên lẫy lừng những công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới

Ngoài những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp thì những công trình kiến trúc bởi con người thiết kế đã dựng nên những công trình tráng lệ trong suốt chiều dài lịch sử-được vinh dự lọt top danh sách những công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới-cũng khiến chúng ta tự hào. Trong đó có Bảo tàng gốm Bát Tràng của Việt Nam.

Bảo tàng gốm Bát Tràng (Việt Nam). Ảnh: vietnam.vnanet.vn

Bảo tàng gốm Bát Tràng được xây dựng từ năm 2021 trong một ngôi làng cổ ở Gia Lâm, Hà Nội. Làng cổ Bát Tràng tồn tại từ thế kỷ thứ XI nổi tiếng với nghề làm gốm. Bảo tàng là một trong những công trình nổi bật nhất nơi đây. Công trình tọa lạc tại số 28, thôn 5, làng cổ Bát Tràng với diện tích 3.300 m2 do Văn phòng kiến trúc của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào thiết kế từ năm 2018, có tổng số vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.

Công trình nổi bật lấy cảm hứng từ hình ảnh những khối bàn xoay vuốt gốm giao thoa với nhau. Ở một góc khác, người nhìn có thể liên tưởng đến hình ảnh Lò Bầu cổ của người Bát Tràng xưa-theo đơn vị thiết kế chia sẻ.

Theo những hiểu biết từ dân làng, các nghệ nhân địa phương và các chuyên gia gốm sứ đã định hình thiết kế của nơi này, một công trình kiến trúc táo bạo, nhiều tầng, lấy cảm hứng từ hình dạng từ những khối bàn xoay vuốt gốm giao thoa với nhau, Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt được xây dựng giữa lòng làng gốm cổ Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Công trình này được xây dựng để tôn vinh những giá trị, tinh hoa của làng nghề Bát Tràng và quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu gốm sứ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác của Việt Nam.

Ngoài Bảo tàng gốm Bát Tràng của Việt Nam, danh sách những công trình kiến trúc đẹp nhất mà Time Out cũng gọi tên gồm: Taj Mahal của Ấn Độ được xây dựng từ năm 1632-1653, Kim tự tháp Giza, Ai Cập được xây dựng: 2550-2490 trước Công nguyên, Tu viện Ad-Dayr ở Petra, Jordan được xây dựng từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, Nhà thờ Sagrada Familia, Tây Ban Nha được xây dựng từ năm 1882-nay, Đền Pantheon, Ý được xây dựng từ năm 118-128 sau Công nguyên.

Đền Pantheon, Ý. Ảnh: TNO

Danh sách còn gồm: Fallingwater, Mỹ; Fondation Louis Vuitton, Pháp; Thư viện trường Cao đẳng Trinity, Ireland; Nhà thờ Hồi giáo lớn Djenne, Mali; Nhà thờ Hồi giáo Nasir Ol Molk, Iran; 10. The Twist, Na Uy; Jatiya Sangsad Bhaban, Bangladesh; Palmenhaus tại Cung điện Schonbrunn, Áo; Bảo tàng ở phố Eldridge, Mỹ; Santuario de Las Lajas, Colombia; Bảo tàng Nghệ thuật Cũ và Mới, Úc; Trung tâm Maggie, Bệnh viện St James, Vương quốc Anh; Đền Baháʼí của Nam Mỹ, Chile; Nhà nguyện Futuna, New Zealand; Trung tâm Lãnh đạo Komera, Rwanda; Đài tưởng niệm nạn diệt chủng quốc gia, Canada; Và Enryaku-ji, Nhật Bản.