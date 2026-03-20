(GLO)- Tạp chí Time Out công bố “Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026”, trong đó có Hội An (TP. Đà Nẵng).

Time Out đánh giá cao Hội An không chỉ vì vẻ đẹp thị giác đặc trưng với gam màu vàng ấm của phố cổ, không gian đèn lồng rực rỡ mà còn bởi sự kết nối tự nhiên giữa di sản và cuộc sống hiện đại.

Ẩm thực truyền thống, làng nghề và các hoạt động văn hóa địa phương tạo nên trải nghiệm sống động, giúp du khách thực sự cảm nhận và hòa nhập vào cuộc sống của người dân bản địa.

Hội An nằm trong danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026. Ảnh: Phương Vi

Sự vinh danh này khẳng định giá trị bền vững và sức hấp dẫn lâu dài của Hội An trên bản đồ du lịch thế giới.

Từ lâu, Hội An đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế. Không chỉ mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa thanh bình, Hội An còn ẩn chứa chiều sâu văn hóa khó nơi nào có được. Con người hiền hòa, ẩm thực đặc sắc cũng khiến cho nơi này thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan, trải nghiệm nhiều lần.