Hội An nằm trong danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Lao Động, Báo Tin Tức)

(GLO)- Tạp chí Time Out công bố “Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026”, trong đó có Hội An (TP. Đà Nẵng).

Time Out đánh giá cao Hội An không chỉ vì vẻ đẹp thị giác đặc trưng với gam màu vàng ấm của phố cổ, không gian đèn lồng rực rỡ mà còn bởi sự kết nối tự nhiên giữa di sản và cuộc sống hiện đại.

Ẩm thực truyền thống, làng nghề và các hoạt động văn hóa địa phương tạo nên trải nghiệm sống động, giúp du khách thực sự cảm nhận và hòa nhập vào cuộc sống của người dân bản địa.

pho-co-hoi-an-lung-linh-khi-pho-xa-len-den.jpg
Hội An nằm trong danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026. Ảnh: Phương Vi

Sự vinh danh này khẳng định giá trị bền vững và sức hấp dẫn lâu dài của Hội An trên bản đồ du lịch thế giới.

Từ lâu, Hội An đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế. Không chỉ mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa thanh bình, Hội An còn ẩn chứa chiều sâu văn hóa khó nơi nào có được. Con người hiền hòa, ẩm thực đặc sắc cũng khiến cho nơi này thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan, trải nghiệm nhiều lần.

Tin liên quan

Phố biển Quy Nhơn vào guồng đón khách

(GLO)- Trước thềm Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), nhiều cơ sở lưu trú khu vực phía Đông tỉnh đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, từ nâng cấp hạ tầng đến đào tạo nhân lực, sẵn sàng đón lượng lớn du khách.

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Khởi nghiệp với mô hình cà phê bán... không gian làm việc

Thay vì chỉ bán thức uống, một chủ quán đã tìm ra hướng đi mới: bán không gian làm việc ngay trong quán cà phê của mình. Với mức phí chỉ 25.000 đồng/4 tiếng đồng hồ, khách hàng có thể thoải mái sử dụng chỗ ngồi, wifi, ổ điện miễn phí và tận hưởng một môi trường yên tĩnh để học tập, làm việc.

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

(GLO)- Với chủ đề “Kiến tạo từ truyền thống”, Cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi động từ tháng 3-2025. Đáng chú ý, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.