Chạm vào tháng Tư miền Bắc

Tháng Tư, khi miền Bắc vừa đi qua những ngày mưa phùn lất phất, bầu trời dần cao và trong hơn, tôi trở lại vùng đất này với một tâm thế khác: không còn là cuộc “viễn chinh” của tò mò, mà là hành trình lắng lại để cảm nhận.

Hà Nội không ồn ào chào đón tôi, mà mở ra bằng một buổi sớm dịu nhẹ. Hồ Gươm vẫn đó, chỉ là lớp sương xuân đã kịp tan đi, để lại làn gió mát lành và ánh nắng non như vừa chạm ngõ. Thành phố thức dậy chậm rãi, tươi tắn mà vẫn trầm mặc, như một người cũ không cần nói nhiều. Giữa những con phố cổ và vỉa hè rợp bóng cây, tôi bỗng đi chậm lại, để nghe rõ hơn một nhịp lặng rất riêng của Hà Nội.

Rời Hà Nội, tôi chọn tàu hỏa để xuôi về Nam Định (cũ). Nhịp bánh sắt lăn đều trên đường ray không chỉ là chuyển động của không gian, mà còn như dẫn dắt tôi đi xuyên qua những lớp trầm tích của đồng bằng Bắc Bộ. Qua ô cửa sổ, những triền đê, mái ngói, cánh đồng xanh mướt hiện ra rõ nét dưới ánh nắng tháng Tư.

Thành Nam không ồn ào, không vội vã, mà giữ cho mình một nhịp điệu riêng - chậm rãi và sâu sắc. Sự thân thiện của người dân nơi đây, từ những câu chào hỏi giản dị, đã nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách của một người phương xa.

Tràng An

Trong không gian cổ kính của Đền Trần, tháng Tư mang đến một cảm nhận khác: không còn không khí lễ hội đầu xuân đông đúc, mà là sự tĩnh lặng, trang nghiêm. Làn hương trầm khẽ lan trong nắng chiều, ánh sáng rọi qua mái ngói rêu phong, làm nổi bật từng đường nét kiến trúc. Lịch sử vì thế không còn là những câu chuyện xa xôi, mà hiện diện rõ ràng trong từng không gian, từng chi tiết, khiến lòng người tự nhiên lắng lại.

Chùa Bái Đính

Rời Nam Định, hành trình tiếp tục đưa tôi đến Tràng An trong một buổi sớm trong trẻo. Con thuyền nan khẽ đưa tôi len qua những hang động mát lạnh, nơi thời gian như ngưng đọng trong từng giọt nước rơi đều từ vòm đá. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mái chèo khua nước nhè nhẹ, đủ để người ta cảm nhận trọn vẹn sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.

Nếu Tràng An là bản hòa âm dịu dàng của nước và núi, thì Bái Đính lại mang dáng dấp của một bản trường ca hùng vĩ. Dưới ánh nắng tháng Tư, những mái chùa cong vút hiện lên rõ nét, không còn mờ ảo như trong sương xuân mà mạnh mẽ, uy nghi. Không gian rộng lớn nhưng không gây choáng ngợp, trái lại tạo nên một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự soi chiếu lại chính mình.

Rời Ninh Bình, tôi tiếp tục xuôi về Hà Nam (cũ), ghé thăm làng Vũ Đại. Không còn là hình ảnh chỉ tồn tại trong văn học, nơi đây hiện ra chân thực với những con đường làng, những nếp nhà và hương vị cá kho đậm đà. Sự giao thoa giữa văn chương và đời thực khiến hành trình thêm phần ý nghĩa, khi những nhân vật từng sống trên trang sách bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Chuyến đi khép lại khi tháng Tư dần ngả về cuối. Miền Bắc lúc này không còn cái se lạnh đầu xuân, cũng chưa bước vào cái oi nồng của hạ, mà giữ cho mình một khoảng thời gian chuyển giao dễ chịu. Những thanh âm của hành trình - tiếng tàu chạy, tiếng mái chèo, tiếng gió đồng - vẫn còn vang vọng, như một dư âm khó dứt.

Rời đồng bằng, tôi mang theo không chỉ là ký ức, mà còn là một sự thấu hiểu sâu hơn về đất và người. Tháng Tư miền Bắc không rực rỡ, không phô trương, nhưng đủ tinh tế để chạm vào cảm xúc của bất kỳ ai từng đi qua. Và có lẽ, chính sự nhẹ nhàng ấy mới là điều khiến người ta muốn quay lại - không phải để tìm điều mới mẻ, mà để được sống lại những rung cảm rất đỗi bình yên.