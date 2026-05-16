(GLO)- Theo Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được chuyển giao về UBND TP. Hà Nội quản lý thay vì Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch như trước đây.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1-7-2026. Từ ngày 1-7, UBND TP. Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một góc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: langvanhoavietnam.vn

Việc quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về văn hóa, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác liên quan.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định tại Nghị quyết này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục bàn giao theo quy định của pháp luật; tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền, nghĩa vụ có liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP. Hà Nội sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tiếp nhận nguyên trạng và quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định; ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Làng theo quy định của pháp luật và bố trí ngân sách thành phố để đảm bảo kinh phí hoạt động của Làng không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách nhà nước đã phê duyệt.