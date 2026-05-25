Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và phố cổ Hội An lọt top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á

(GLO)- Theo bình chọn từ Tripadvisor, Việt Nam có Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP. Hồ Chí Minh) và phố cổ Hội An nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được thành lập ngày 4-9-1975, là Bảo tàng trong hệ thống Bảo tàng Quốc gia Việt Nam và bảo tàng duy nhất ở Việt Nam nằm trong hệ thống bảo tàng Vì Hòa bình thế giới.

Du khách tham quan tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Ảnh: Phương Vi

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là bảo tàng chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày về chứng tích các cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Qua đó, mong muốn giáo dục công chúng về ý thức chống chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ hòa bình và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh , phim tư liệu về lịch sử, chứng tích tội ác chiến tranh thời cận hiện đại. Mỗi tư liệu, hình ảnh, hiện vật không chỉ do Bảo tàng sưu tầm mà còn từ nhiều tổ chức, cá nhân, cựu tù chính trị, cựu chiến binh, phóng viên, nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước trao tặng, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu, hiện vật Bảo tàng.

Bước vào thời đại mới, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tiếp tục tầm nhìn trở thành một bảo tàng hiện đại trong thế kỷ XXI, một điểm đến vì hòa bình, hữu nghị và phát triển, một trung tâm nghiên cứu, giáo dục về hòa bình có sức ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực và quốc tế.

Phố cổ Hội An khi đêm về. Ảnh: Phương Vi

Trực thuộc TP. Đà Nẵng, phố cổ Hội An là điểm đến nổi bật được rất nhiều du khách quốc tế yêu thích. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoài cổ, yên bình, Hội An còn đem lại nhiều trải nghiệm, đáp ứng đa dạng nhu cầu cho du khách. Phố cổ di sản này được “định vị” với đặc trưng những ngôi nhà mang kiến trúc xưa, tường vàng ngói đỏ rêu phong nép mình bên dòng sông Hoài êm đềm. Về đêm, phố cổ lung linh trong ánh đèn lồng. Không chỉ vậy, ẩm thực và sự mến khách của nơi này cũng là điểm cộng giúp níu chân du khách.