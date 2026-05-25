Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và phố cổ Hội An lọt top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Vietravel)

(GLO)- Theo bình chọn từ Tripadvisor, Việt Nam có Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP. Hồ Chí Minh) và phố cổ Hội An nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được thành lập ngày 4-9-1975, là Bảo tàng trong hệ thống Bảo tàng Quốc gia Việt Nam và bảo tàng duy nhất ở Việt Nam nằm trong hệ thống bảo tàng Vì Hòa bình thế giới.

Du khách tham quan tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Ảnh: Phương Vi

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là bảo tàng chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày về chứng tích các cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Qua đó, mong muốn giáo dục công chúng về ý thức chống chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ hòa bình và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh , phim tư liệu về lịch sử, chứng tích tội ác chiến tranh thời cận hiện đại. Mỗi tư liệu, hình ảnh, hiện vật không chỉ do Bảo tàng sưu tầm mà còn từ nhiều tổ chức, cá nhân, cựu tù chính trị, cựu chiến binh, phóng viên, nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước trao tặng, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu, hiện vật Bảo tàng.

Bước vào thời đại mới, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tiếp tục tầm nhìn trở thành một bảo tàng hiện đại trong thế kỷ XXI, một điểm đến vì hòa bình, hữu nghị và phát triển, một trung tâm nghiên cứu, giáo dục về hòa bình có sức ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực và quốc tế.

Phố cổ Hội An khi đêm về. Ảnh: Phương Vi

Trực thuộc TP. Đà Nẵng, phố cổ Hội An là điểm đến nổi bật được rất nhiều du khách quốc tế yêu thích. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoài cổ, yên bình, Hội An còn đem lại nhiều trải nghiệm, đáp ứng đa dạng nhu cầu cho du khách. Phố cổ di sản này được “định vị” với đặc trưng những ngôi nhà mang kiến trúc xưa, tường vàng ngói đỏ rêu phong nép mình bên dòng sông Hoài êm đềm. Về đêm, phố cổ lung linh trong ánh đèn lồng. Không chỉ vậy, ẩm thực và sự mến khách của nơi này cũng là điểm cộng giúp níu chân du khách.

Danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á được chọn ra từ danh sách đầy đủ của châu Á (Top Attractions - Asia) thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Traveller's Choice Awards do Tripadvisor tổ chức. Trong đó, bình chọn Best of the Best là cấp độ cao nhất. Danh sách giải thưởng cập nhật liên tục từ đầu tháng 2.

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Một ngày với "Ðôi mắt Pleiku"

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những "hộ chiếu đặc biệt" của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

