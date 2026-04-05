Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Những ngày cuối tháng 3, phố biển Quy Nhơn trở nên sôi động hơn khi có rất đông du khách trong nước và quốc tế tìm về. Điều đọng lại trong lòng du khách về Quy Nhơn không chỉ là cảnh sắc mà còn là cảm giác bình yên, dễ chịu - một nét riêng không dễ tìm thấy ở nhiều điểm đến đang phát triển mạnh về du lịch.

Lễ hội cầu ngư Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Đoan Ngọc

Không chỉ tập trung ở trung tâm phường Quy Nhơn, hành trình khám phá của du khách còn mở rộng đến những không gian mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử như: làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông); di tích tháp Đôi (phường Quy Nhơn); tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc); Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước)...

Lần đầu đến Quy Nhơn, chị Peggy Whitney (du khách đến từ Mỹ) bày tỏ: “Nơi đây đẹp một cách tự nhiên, không bị “du lịch hóa” quá mức. Những hàng cây ven biển, không gian thoáng đãng và nhịp sống vừa phải khiến tôi cảm thấy thư giãn. Quy Nhơn không ồn ào, rất phù hợp với những ai muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, thư giãn đúng nghĩa”.

Ông Soler Roger (bìa trái) cùng bạn đến từ Hà Lan tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc

Đến tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai, ông Soler Roger (du khách đến từ Hà Lan) nhận xét: “Tôi từng đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và rất ấn tượng. Lần đầu đến Bảo tàng tỉnh Gia Lai và ngắm nhìn các hiện vật điêu khắc đá Champa, tôi cũng rất thích thú”.

Di tích tháp Đôi góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa cho hành trình khám phá Quy Nhơn của du khách. Ảnh: Đoan Ngọc

Từ đầu năm 2026 đến nay, tháp Đôi là một trong những điểm tham quan thu hút đông đảo du khách quốc tế. Bà Nicole (du khách đến từ Pháp) cho biết: “Chúng tôi chọn Quy Nhơn là một trong những điểm đến trong hành trình lần đầu tiên khám phá Việt Nam. Đứng trước tháp Đôi, tôi thấy có nhiều cảm xúc với công trình cổ kính, mang nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật. Tôi cũng rất ấn tượng với phong cảnh Quy Nhơn, đặc biệt người dân rất vui vẻ, thân thiện và gần gũi”.

Trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia, Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 trở thành điểm nhấn, mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo. Tại đây, sự giao thoa giữa ẩm thực rừng và biển được thể hiện sinh động qua các món ăn dân dã nhưng đậm đà bản sắc như bánh xèo tôm nhảy, phở khô, gà nướng, cơm lam…

Bà Lucky Wals (du khách đến từ Hà Lan) ấn tượng không chỉ bởi hương vị món ăn mà còn bởi không khí thân thiện, cởi mở của người dân. “Lần đầu tiên tôi được thưởng thức bánh xèo tôm nhảy rất ngon và thú vị. Du khách và người dân cùng nhau ăn uống, trò chuyện, tạo nên cảm giác gần gũi như người một nhà”, bà Lucky Wals nói.

Bánh xèo tôm nhảy là một trong những món ăn thu hút du khách khi đến Quy Nhơn. Ảnh: Đoan Ngọc

Một điểm đáng ghi nhận khác là sự cải thiện rõ nét về chất lượng dịch vụ du lịch. Từ hệ thống lưu trú, ẩm thực đến công tác tổ chức sự kiện đều được chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp hơn. Điều này giúp du khách không chỉ hài lòng về trải nghiệm mà còn cảm nhận được sự nỗ lực của địa phương trong việc nâng tầm điểm đến.

Bà Phạm Thị Kim Oanh (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay Phù Cát, tôi đã cảm nhận được sự thân thiện của con người nơi đây. Sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Quy Nhơn đã đem đến không khí rất sôi động cho phố biển, nhưng vẫn có những không gian giữ được nét bình yên vốn có. Chuyến đi để lại ấn tượng rất đẹp nên tôi chắc chắn sẽ quay lại Gia Lai”.

Trong khi đó, với gia đình chị Nguyễn Thị Phương Ngọc (du khách đến từ Đà Nẵng), Quy Nhơn là điểm “đổi gió” lý tưởng. Chỉ vài ngày lưu trú cũng đủ để cả gia đình “nạp lại năng lượng” sau những bộn bề thường nhật. “Chi phí hợp lý, không khí trong lành, con người thân thiện, đó là những lý do khiến chúng tôi muốn quay lại đây”, chị Ngọc bày tỏ.

Du khách quốc tế thích thú khi thưởng thức các món ăn tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026. Ảnh: Đoan Ngọc

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng cao, chính trải nghiệm thực tế của du khách sẽ là yếu tố then chốt quyết định sức hút lâu dài của du lịch địa phương.

Nhân dịp tham dự Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) nhìn nhận: “Sự hội tụ của cảnh quan rừng - biển, ẩm thực phong phú cùng với tình cảm mến khách của người dân là nền tảng quan trọng để du lịch Gia Lai bứt phá thời gian tới. Cùng với các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2026, tôi tin Gia Lai sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam”.

Có thể thấy, sau những ngày cao điểm của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, dư âm không chỉ dừng lại ở con số tăng trưởng mà còn lan tỏa qua những đánh giá tích cực. Đây chính là “phần vốn” quý giá, góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến một cách bền vững.