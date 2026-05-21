Ngày hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 9-8

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, UBND xã Kbang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong 3 ngày (7 đến 9-8) nhằm mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của xã Kbang đến người dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội du lịch xã Kbang sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ảnh minh họa: Đức Thụy

Theo kế hoạch, tại Quảng trường xã Kbang sẽ diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội du lịch cùng chương trình nghệ thuật “Đêm hội tụ văn hóa truyền thống” gắn với Liên hoan dạ hội cồng chiêng của 6 xã thuộc huyện Kbang trước đây. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn nổi bật, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến người dân và du khách.

Tại Công viên văn hóa trung tâm xã sẽ tổ chức hội chợ nông sản, thực phẩm; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống; trình diễn cồng chiêng và phục vụ các món ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Trong khuôn khổ Ngày hội du lịch xã Kbang sẽ có hội chợ nông sản, thực phẩm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh minh họa: Đức Thụy

Bên cạnh đó, các giải bóng chuyền nữ mở rộng; bóng đá mini nam cùng nhiều trò chơi dân gian như: đẩy gậy, nhảy bao bố, tung còn, đi cà kheo, bắn nỏ… cũng được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và phục vụ nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân, du khách.

Tại các điểm du lịch trên địa bàn như làng Chiêng, thác Hang Dơi, địa phương dự kiến tổ chức các hoạt động tham quan, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa cồng chiêng và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Thông qua các hoạt động của ngày hội, xã Kbang hướng đến quảng bá tiềm năng, thế mạnh và dư địa phát triển du lịch; giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Giúp bà con Bahnar ở Kbang học làm du lịch

(GLO)- Đào tạo nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề căn bản cho du lịch nông thôn phát triển một cách bền vững. Với tỉnh Gia Lai thì du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng luôn gắn liền với tri thức bản địa và giá trị văn hóa Tây Nguyên đặc sắc. 

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

Bình yên Ia Nueng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Thời sự

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.