Ngày hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 9-8

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, UBND xã Kbang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong 3 ngày (7 đến 9-8) nhằm mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của xã Kbang đến người dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội du lịch xã Kbang sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ảnh minh họa: Đức Thụy

Theo kế hoạch, tại Quảng trường xã Kbang sẽ diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội du lịch cùng chương trình nghệ thuật “Đêm hội tụ văn hóa truyền thống” gắn với Liên hoan dạ hội cồng chiêng của 6 xã thuộc huyện Kbang trước đây. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn nổi bật, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến người dân và du khách.

Tại Công viên văn hóa trung tâm xã sẽ tổ chức hội chợ nông sản, thực phẩm; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống; trình diễn cồng chiêng và phục vụ các món ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Trong khuôn khổ Ngày hội du lịch xã Kbang sẽ có hội chợ nông sản, thực phẩm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh minh họa: Đức Thụy

Bên cạnh đó, các giải bóng chuyền nữ mở rộng; bóng đá mini nam cùng nhiều trò chơi dân gian như: đẩy gậy, nhảy bao bố, tung còn, đi cà kheo, bắn nỏ… cũng được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và phục vụ nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân, du khách.

Tại các điểm du lịch trên địa bàn như làng Chiêng, thác Hang Dơi, địa phương dự kiến tổ chức các hoạt động tham quan, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa cồng chiêng và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Thông qua các hoạt động của ngày hội, xã Kbang hướng đến quảng bá tiềm năng, thế mạnh và dư địa phát triển du lịch; giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển với các địa phương trong và ngoài tỉnh.