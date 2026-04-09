Gia Lai hướng tới xây dựng điểm đến khác biệt, bền vững

MỸ HÀ
(GLO)- Chiều 9-4, Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai đã diễn ra tại TP. Hà Nội. Qua đây, tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và mở rộng cơ hội hợp tác, hướng tới xây dựng điểm đến khác biệt, bền vững.

Hội nghị do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam; ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định du lịch là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương. Ảnh: Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định du lịch là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết, tỉnh kiên định phát triển du lịch theo hướng bền vững, không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng và trải nghiệm.

Với triết lý “Văn hóa là gốc - Thiên nhiên là sức mạnh - Con người là trung tâm”, Gia Lai định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, Gia Lai hướng tới khai thác hiệu quả không gian liên kết giữa cao nguyên, rừng núi và duyên hải, hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu điểm đến, tỉnh kỳ vọng mang đến những trải nghiệm khác biệt, gắn với văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội nghị xúc tiến du lịch là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng hành lâu dài với địa phương trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi về cải thiện môi trường đầu tư, cơ chế ưu đãi, danh mục dự án kêu gọi đầu tư; đồng thời, đề xuất giải pháp liên kết tour tuyến, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực.

Đặc biệt, vấn đề thu hút khách quốc tế và tận dụng hiệu ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được nhiều đại biểu quan tâm.

Từ góc độ doanh nghiệp, các đơn vị lữ hành cho rằng, Gia Lai cần đổi mới phương thức truyền thông, hướng mạnh ra thị trường quốc tế, dựa trên nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu du khách.

Lợi thế kết hợp giữa biển và núi cần được khai thác thành các sản phẩm đặc trưng như: du lịch nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm cao nguyên, du lịch cộng đồng và homestay; qua đó, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Đánh giá tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng, Gia Lai sở hữu lợi thế “kép” từ tài nguyên thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và khả năng kết nối không gian du lịch.

Đây là nền tảng để phát triển hệ sinh thái du lịch đa dạng, nhiều tầng trải nghiệm. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục định hướng sản phẩm phù hợp xu hướng thị trường, đặc biệt là giải pháp thu hút khách quốc tế.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, du lịch là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương, có sự gắn kết chặt chẽ với nông nghiệp, dịch vụ và văn hóa.

Tỉnh sẽ phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, lấy trải nghiệm làm trọng tâm, lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và du khách làm thước đo hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Trên cơ sở kết quả hội nghị, Gia Lai cam kết đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; tận dụng hiệu ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 để thu hút thị trường và nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả không gian đại ngàn - cao nguyên - duyên hải, hướng tới xây dựng các điểm đến chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Sơ kết Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân cho người Bahnar xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Tây Sơn sẵn sàng đón khách du lịch

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xã Tây Sơn và các đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ du khách về tham quan hệ thống di tích, bảo tàng gắn liền với phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cùng những điểm đến thú vị khác.

Du khách người Pháp “phải lòng” cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Từ đảo Corsica của nước Pháp, ông Joel D’Ondatz đã đi qua nhiều vùng đất trước khi dừng chân tại Gia Lai. Chính hương hoa cà phê dịu nhẹ, không khí trong lành và nhịp sống bình yên của cao nguyên đã mang đến cho ông những trải nghiệm đặc biệt về vùng đất cao nguyên giàu bản sắc này.