(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xã Biển Hồ đến năm 2045 với định hướng phát triển Biển Hồ trở thành khu du lịch sinh thái - văn hóa quan trọng của tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Biển Hồ với quy mô khoảng 170,53 km². Dân số hiện trạng năm 2025 khoảng 40.983 người, dự báo đến năm 2035 đạt khoảng 46.625 người và đến năm 2045 khoảng 53.044 người.

Quy hoạch định hướng phát triển Biển Hồ trở thành khu du lịch sinh thái - văn hóa quan trọng của tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Quang Tấn

Quy hoạch xác định mục tiêu phát triển xã theo hướng nông thôn mới nâng cao, bền vững; gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo định hướng, xã Biển Hồ được phân thành 4 tiểu vùng phát triển gồm: Vùng lõi du lịch quốc gia Biển Hồ - Chư Đăng Ya; vùng phát triển đô thị - dịch vụ phía Nam và Đông Nam; vùng sinh thái nông, lâm nghiệp và cảnh quan phía Tây - Tây Bắc; vùng phát triển nông nghiệp hữu cơ và du lịch nông nghiệp phía Đông.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển Biển Hồ trở thành khu du lịch sinh thái - văn hóa quan trọng của tỉnh và khu vực Tây Nguyên; vùng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa chủ lực; đồng thời là cửa ngõ giao thương phía Bắc của tỉnh; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND xã Biển Hồ hoàn thiện hồ sơ, tổ chức công bố, cắm mốc giới và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; các sở, ngành liên quan phối hợp quản lý, hướng dẫn và giám sát quá trình triển khai theo quy định.