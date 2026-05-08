Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Theo UBND xã Kim Sơn, tình trạng xâm thực tại khu vực này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của hơn 20 hộ dân.

Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng thôn Kim Sơn - chia sẻ: “Nhiều năm qua, người dân trồng cây dọc bờ sông và tìm nhiều cách ngăn sạt lở nhưng không hiệu quả. Mỗi mùa mưa bão, bờ sông lại lấn sâu vào khu dân cư nên bà con rất mong có tuyến kè để chấm dứt tình trạng này”.

Đáp ứng nguyện vọng của người dân, tháng 1-2026, UBND tỉnh đưa dự án xây dựng kè Nà Duyên (xóm Nghĩa Trí, thôn Kim Sơn) vào danh mục công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả và phòng, chống thiên tai, giao UBND xã Kim Sơn làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, công trình dài gần 600 m với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Lãnh đạo UBND xã Kim Sơn (bên phải) kiểm tra công trường kè Nà Duyên tại sông Nước Lương qua xóm Nghĩa Trí, thôn Kim Sơn. Ảnh: N.C

Ông Nguyễn Văn Liên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Kim Sơn - cho biết: “Địa phương đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tạo đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án khởi công từ giữa tháng 4, đến nay đã hoàn thành hơn 30% khối lượng công việc”.

Cách đó hơn 2 km về phía thượng nguồn, dự án kè chống sạt lở tại xóm Nhơn An (thôn Nhơn Sơn, xã Kim Sơn) dài 310 m cũng đang được triển khai.

Hiện công trình đã hoàn thành phần bóc phong hóa, đúc tấm lát bê tông và chuẩn bị gia cố chân kè bằng đá hộc thả rối, khối lượng thi công đạt khoảng 20%.

Tại đội 1 (thôn Hà Đông, xã Ân Tường), người dân cũng phấn khởi khi địa phương đã hoàn tất giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công tuyến kè dọc sông Kim Sơn. Công trình dài gần 500 m nhằm ngăn xói lở, bảo vệ đất ở, nhà cửa và tài sản cho hơn 20 hộ dân trong khu vực.

Trong khi đó, tại xã Hoài Ân, 2 tuyến kè dọc sông Kim Sơn cũng được khởi công từ giữa tháng 3-2026 tại các điểm sạt lở nghiêm trọng. Tuyến kè qua đội 3 (thôn Gia Đức) dài hơn 730 m hiện đang triển khai các hạng mục đổ đá rối chân kè, đắp đất thân kè, đổ bê tông dầm chân, dầm mái và lát mái kè, tiến độ đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng.

Tại tuyến kè qua thôn Khoa Trường dài gần 690 m, một số hạng mục đã cơ bản hoàn thiện với khối lượng công việc đạt khoảng 45%.

Tuyến kè sông Kim Sơn qua đội 3 (thôn Gia Đức, xã Hoài Ân) đang thi công các hạng mục chân, thân kè. Ảnh: N.C

Ông Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Hoài Ân - thông tin: “Địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tạo đồng thuận; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn để nhà thầu thuận lợi triển khai dự án.

Xã cũng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình”.

Theo ghi nhận, cả 5 công trình đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, nhiều hộ tự nguyện hiến đất sản xuất, cây cối và công trình để phục vụ thi công. Một số hộ còn tạo điều kiện cho nhà thầu mượn mặt bằng để tập kết vật liệu, thiết bị.