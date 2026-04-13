Phường Hoài Nhơn Bắc khởi công nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây

MAI LÂM
(GLO)- Ngày 12-4, UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ khởi công nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây cùng nhiều công trình hạ tầng quan trọng trên địa bàn.

Nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây do Công ty TNHH Thủy sản Khang Trinh đầu tư có tổng nguồn vốn 120 tỷ đồng, diện tích xây dựng 14.468 m² tại khu vực Cảng cá Tam Quan. Nhà máy có công suất 950 tấn hải sản/năm và 25.000 tấn nước đá cây/năm, dự kiến hoàn thành vào quý III/2026.

Khởi công nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây của Công ty TNHH Thủy sản Khang Trinh. Ảnh: Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc

Đây là dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản đánh bắt xa bờ; tạo thêm nhiều việc làm cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng trong ngày 12-4, phường Hoài Nhơn Bắc khởi công các công trình dân sinh như: nâng cấp, mở rộng, lát gạch vỉa hè và thoát nước tuyến đường Lê Thánh Tông (chiều dài 833 m, kinh phí 2,3 tỷ đồng); hoa viên trước Trường Tiểu học Hoài Châu Bắc (diện tích 2.000 m², kinh phí 2,08 tỷ đồng); đường bê tông Ngõ Nga - Suối Vàng (chiều dài 970m, kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng); nâng cấp tuyến đường Ngõ Muộn - Ngõ Long (chiều dài 1,05 km, kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng); hệ thống dẫn nước tưới Đồng Lầy - Đồng Chùa - Đồng Cây Ké (kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng, phục vụ hơn 12 ha đất canh tác).

UBND phường Hoài Nhơn Bắc khen thưởng 4 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc
UBND phường Hoài Nhơn Bắc trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc

Dịp này, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã khen thưởng 4 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng và trao 25 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

(GLO)- Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung lên 75,9%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng sống và năng lực quản lý đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

Đơn vị bảo trì đã điều chỉnh biển báo cấm ô tô tại nút giao thông cầu Gành qua phường An Nhơn Nam.

Đã xử lý bất cập tại nút giao thông cầu Gành

Đô thị

(GLO)- Ngày 21-3, đại diện Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định cho biết vừa điều chỉnh các biển báo giao thông để khắc phục bất cập tại khu vực nút giao quốc lộ 19 - quốc lộ 1 (thường gọi là nút giao thông cầu Gành, thuộc tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam).

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Phù Cát

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự kiến đến ngày 15-7-2026, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác bay thương mại.

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

