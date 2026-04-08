(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Buổi làm việc nhằm kiểm tra việc triển khai phương án phát triển KT-XH quý I và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Theo báo cáo, trong quý I/2026, tình hình KT-XH của các địa phương tiếp tục duy trì ổn định và có sự tăng trưởng; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính được triển khai đảm bảo theo kế hoạch.

Theo đó, phường Bồng Sơn đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH, giá trị sản phẩm ngành công nghiệp đạt 583 tỷ đồng; doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 772 tỷ đồng.

Phường Hoài Nhơn Nam hoàn thành 100% chỉ tiêu; thu hút 1 dự án đầu tư mới; doanh thu bán lẻ và hàng hóa dịch vụ là 429,5 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch phân kỳ.

Trong khi đó, phường Hoài Nhơn Đông đạt 22/23 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; công tác cải cách hành chính đạt kết quả nổi bật, xếp hạng 2/135 về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phường Hoài Nhơn Tây duy trì đà tăng trưởng ổn định; công nghiệp và xây dựng đạt 106 tỷ đồng, tăng 12,26% so với cùng kỳ năm 2025. Phường Hoài Nhơn đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu tỉnh giao; công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng tích cực; tổng thu ngân sách trên 24 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch năm.

Phường Tam Quan tập trung triển khai phương án phát triển KT-XH, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm cả năm đạt 10,72%. Phường Hoài Nhơn Bắc đạt 14/21 chỉ tiêu tỉnh giao; thu ngân sách đạt trên 80,5 tỷ đồng; khai thác thủy sản 5.536 tấn, trong đó cá ngừ đại dương đạt 2.146 tấn…

Tại buổi làm việc, các địa phương đã phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Trong đó, tiến độ phân bổ vốn đầu tư công còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai các công trình, dự án.

Đồng thời, các địa phương cũng kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt, điều chỉnh các đồ án quy hoạch làm căn cứ pháp lý triển khai dự án, thu hút đầu tư, quản lý đô thị; sớm ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng giao thông, kè sông, công trình phòng - chống thiên tai, các tuyến kết nối liên phường, liên vùng; hỗ trợ kinh phí đầu tư trường học, hệ thống nước sạch tập trung và công trình xử lý rác thải, đáp ứng tiêu chí đô thị và trường đạt chuẩn quốc gia…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận tinh thần chủ động, nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH được giao; đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy vai trò chính quyền cơ sở, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khu vực Hoài Nhơn được xác định là vùng động lực phát triển kinh tế phía Bắc của tỉnh, trong đó lấy kinh tế biển làm trọng tâm, gắn với phát triển Cảng cá Tam Quan, du lịch và thương mại - dịch vụ.

Do đó, các địa phương cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất, thu hút các dự án lớn, ưu tiên thu hút các dự án không tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường...

Về tổ chức bộ máy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần rà soát, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm; quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách sau khi kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31-5 và trong thời gian chờ hướng dẫn của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Thống kê tỉnh và các địa phương thống nhất số liệu đầu vào hàng tháng, hàng quý để có phương án chỉ đạo, điều hành phù hợp; hoàn thiện số liệu để báo cáo UBND tỉnh tại hội nghị toàn tỉnh đánh giá tình hình KT-XH quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, dự kiến diễn ra vào ngày 11-4 tới.