Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Pleiku khóa II thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Pleiku đã xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND phường cùng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp. Ảnh: Bá Bính

Trên cơ sở đó, HĐND phường đã thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng gồm: ban hành Quy chế làm việc của HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; điều chỉnh quyết toán ngân sách phường năm 2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước phát biểu kết luận kỳ họp. Ảnh: Bá Bính

Chủ tịch HĐND phường đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND phường khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường nhằm triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường cần tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời phát hiện, kiến nghị điều chỉnh những nội dung còn khó khăn, vướng mắc.