Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Pleiku khóa II thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
PHƯƠNG THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 15-5, HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Pleiku đã xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND phường cùng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường.

ky-hop-thu-ba-hdnd-phuong-pleiku-khoa-ii-thong-qua-4-nghi-quyet-quan-trong.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp. Ảnh: Bá Bính

Trên cơ sở đó, HĐND phường đã thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng gồm: ban hành Quy chế làm việc của HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; điều chỉnh quyết toán ngân sách phường năm 2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong năm 2026.

dong-chi-nguyen-xuan-phuoc-phat-bieu-ket-luan-ky-hop.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phước phát biểu kết luận kỳ họp. Ảnh: Bá Bính

Chủ tịch HĐND phường đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND phường khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường nhằm triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường cần tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời phát hiện, kiến nghị điều chỉnh những nội dung còn khó khăn, vướng mắc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-5, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội

Thời sự

(GLO)- Chiều 6-5, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị đánh giá kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2026.

null