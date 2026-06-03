(GLO)- Chiều 3-6, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn - nhà khoa học gốc Việt hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết, nhân dịp ông tham dự Hội thảo Vật lý lượng tử diễn ra tại Trung tâm ICISE (phường Quy Nhơn Nam).

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi được đón Giáo sư Đàm Thanh Sơn đến tham dự và trao đổi học thuật tại Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) trao đổi với Giáo sư Đàm Thanh Sơn. Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh luôn quan tâm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, coi đây là nền tảng quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Gia Lai sẽ phối hợp nâng tầm Viện Nghiên cứu khoa học cơ bản IFIRSE trở thành trung tâm nghiên cứu uy tín - nơi ươm mầm cho các hướng nghiên cứu mà Việt Nam còn thiếu và yếu.

Cùng với đó, tỉnh sẽ thúc đẩy ngoại giao khoa học, thu hút các nhà khoa học uy tín quốc tế đến làm việc, góp phần lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Khám phá Khoa học nhằm đưa khoa học đến gần hơn với công chúng, tỉnh cũng định hướng xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm và từng bước đưa các nội dung khoa học hiện đại, như lý thuyết lượng tử, vào môi trường giáo dục phổ thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn Giáo sư Đàm Thanh Sơn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ định hướng cho 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm đang triển khai tại ICISE, gồm: Vật lý Neutrino, Vật lý lượng tử, Vật lý thiên văn và Vật lý sinh học.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu khoa học trong học sinh, sinh viên; thu hút các nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến triển khai các dự án khoa học cơ bản và công nghệ cao tại địa phương.

Thông qua các hội thảo và hoạt động nghiên cứu tại ICISE, tỉnh kỳ vọng sẽ từng bước hình thành đội ngũ kế cận, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận khoa học hiện đại, góp phần phát triển lâu dài cho địa phương và đất nước.

Về cơ chế, chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, nhà khoa học chủ động đề xuất, kiến nghị để tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu khoa học.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Trao đổi tại buổi làm việc, Giáo sư Đàm Thanh Sơn đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đối với lĩnh vực khoa học công nghệ.

Đồng thời nhấn mạnh, việc gắn nghiên cứu với thực tiễn và thế mạnh của địa phương là hướng đi quan trọng nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Giáo sư cũng cho rằng, thông qua các hoạt động tại ICISE, Gia Lai đã trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng khoa học quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ. Đây là cơ hội để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học cơ bản.

Giáo sư Đàm Thanh Sơn đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ các chương trình nghiên cứu dài hạn, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và cơ chế linh hoạt nhằm thu hút, giữ chân nhân tài. Ngoài ra, chú trọng vai trò của giáo dục STEM trong việc tạo nền tảng khoa học cho thế hệ trẻ.

Giáo sư Đàm Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm và định hướng phát triển bài bản, Gia Lai sẽ tiếp tục có những bước phát triển hơn nữa trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Giáo sư Đàm Thanh Sơn. Ảnh: Nhật Trường