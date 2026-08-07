Gia Lai triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2026

Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (gọi tắt là Đề án 1371) chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Phúc

Theo dự thảo kế hoạch, chương trình tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, quản lý và sử dụng vũ khí, an ninh mạng, hôn nhân và gia đình, biển và biên giới quốc gia, phòng - chống ma túy, bảo vệ môi trường; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hoạt động tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: pano, áp phích, tờ rơi, tuyên truyền lưu động, phát thanh cơ sở, văn nghệ, tiểu phẩm và trò chơi tìm hiểu pháp luật.

Chương trình còn lồng ghép khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức ngày 19-8 tại phường Hoài Nhơn Đông. Đây là địa phương được lựa chọn tổ chức điểm cấp Quân khu 5 để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình.

Đại tá Võ Tấn Tài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Phúc

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Võ Tấn Tài nhấn mạnh: Việc tỉnh Gia Lai được Quân khu 5 lựa chọn tổ chức điểm là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh đề nghị Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bảo đảm chương trình diễn ra thiết thực, hiệu quả, an toàn, đúng mục đích, yêu cầu.

* Cũng trong ngày 6-8, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Đoàn xã Ia Mơ tổ chức chương trình kết nghĩa và triển khai nhiều hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2026.

Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Mơ. Ảnh: Anh Tuấn

Tại chương trình, đại diện 2 đơn vị ký kết nghĩa, thống nhất tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Hằng năm, 2 đơn vị phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.

Nội dung phối hợp tập trung vào tuyên truyền, giáo dục; triển khai các phong trào hành động cách mạng; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo an sinh xã hội và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm, tặng quà già làng Blâm ở làng Krông. Ảnh: Anh Tuấn

Dịp này, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng mô hình “Góc học tập” cho 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao 10 ảnh Bác Hồ cho Đoàn xã Ia Mơ.

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà già làng Blâm ở làng Krông; dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ia Mơ và tham gia phát quang, dọn vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn.