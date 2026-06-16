Gắn tuyên truyền với đối thoại, củng cố niềm tin nhân dân

(GLO)- Việc kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền với đối thoại đã giúp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và củng cố niềm tin của người dân.

Đổi mới tuyên truyền, tăng đồng thuận xã hội

Tại xã Chư Păh, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt cộng đồng và nền tảng số. Các nhóm Zalo, Facebook do Mặt trận xã thiết lập trở thành kênh kết nối trực tiếp giữa Ban Công tác Mặt trận với người dân, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân phường Bồng Sơn. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Mặt trận xã tham mưu tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Bà Lê Thị Ánh Dương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Păh - cho hay: Các cuộc đối thoại được tổ chức công khai, dân chủ, tạo điều kiện để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Nhiều kiến nghị liên quan đến đất đai, phát triển kinh tế, thủ tục hành chính, ANTT đã được tiếp thu, giải quyết kịp thời.

Tại phường Bồng Sơn, công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các hội nghị, sinh hoạt khu dân cư, hoạt động đoàn thể; đồng thời, duy trì hiệu quả 21 nhóm Zalo cộng đồng và các kênh tuyên truyền cơ sở. Riêng kỳ phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, địa phương đã tổ chức 65 đợt tuyên truyền với hơn 7.680 lượt người tham gia; đăng tải hơn 80 tin, bài và thực hiện nhiều đợt tuyên truyền lưu động.

Cùng với đó, nhiều mô hình tự quản tiếp tục phát huy hiệu quả, như: Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh, Tuyến đường tự quản, Tổ tự quản về ANTT, Camera an ninh, Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, Tổ hòa giải ở cơ sở, Dân vận khéo…

Ở các địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ già làng, người có uy tín tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Tại xã An Toàn, nơi đồng bào Bana và H’re chiếm gần như toàn bộ dân số, 8 già làng và người có uy tín đã trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Ông Đinh Văn Phước - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Toàn - cho hay: Nhiều vụ việc liên quan đến mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai hay các vấn đề dân sinh được hòa giải ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ vững ổn định xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị của dân

Không chỉ chú trọng tuyên truyền, nhiều địa phương xác định đối thoại trực tiếp là giải pháp quan trọng để nắm bắt tình hình thực tiễn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Ngày 27-5, phường Bồng Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và các hội, đoàn thể năm 2026. Theo bà Huỳnh Thị Bích Trang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn: Các buổi đối thoại ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành diễn đàn dân chủ để người dân phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền trực tiếp tiếp thu, giải đáp các nội dung được dư luận quan tâm.

Tại hội nghị, nhiều kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, môi trường, cấp nước sạch, đất đai, thiết chế văn hóa - thể thao đã được ghi nhận, giải đáp kịp thời. Qua đó, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ tiếp tục được phát huy, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy phường Pleiku với lực lượng hoạt động ở cơ sở năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Trước đó, ngày 25-5, hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy phường Pleiku với 138 người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động tại tổ dân phố, làng cũng ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ cơ sở.

Ông Võ Hoàng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8 Hoa Lư - cho rằng: Công tác chuyển đổi số ở cơ sở còn gặp khó khăn do phần lớn đội ngũ cán bộ đã lớn tuổi, trong khi lực lượng trẻ bổ sung chưa kịp thời. Cùng với đó, chế độ, chính sách đãi ngộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí phục vụ hoạt động vẫn cần được quan tâm nhiều hơn.

Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku - khẳng định: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị, kết thúc hoạt động của người hoạt động không chuyên trách cấp xã và sắp xếp lại thôn, làng, tổ dân phố là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ cơ sở để bảo đảm ổn định tình hình, không làm gián đoạn việc phục vụ nhân dân.

Thực tiễn từ các địa phương cho thấy, khi công tác tuyên truyền được đổi mới và gắn chặt với đối thoại, nhiều vấn đề được giải quyết ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.