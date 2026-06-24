Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND: Động lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND đánh dấu bước đổi mới trong chính sách hỗ trợ khoa học - công nghệ khi tập trung tháo gỡ những khó khăn thực tế của doanh nghiệp, nhất là hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Gỡ “điểm nghẽn” về nguồn lực

Lâu nay, điều khiến các doanh nghiệp (DN) trăn trở không phải là “có muốn đổi mới hay không”, mà là “lấy nguồn lực ở đâu để đổi mới”. Chi phí chuyển giao công nghệ lớn, chứng nhận chất lượng thì tốn kém, xây dựng thương hiệu quốc tế thì dài hơi và đơn độc.

Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Gia Lai được HĐND tỉnh thông qua ngày 24-4-2026 (Nghị quyết 10) được xem là lời giải cho nhiều khó khăn của DN. Không hỗ trợ dàn trải, Nghị quyết tập trung tháo gỡ đúng những “điểm nghẽn” mà DN đang gặp phải.

Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực làm chủ công nghệ thay vì chỉ đầu tư thiết bị đơn thuần. Ảnh: H.H

Thay vì hỗ trợ mua sắm thiết bị, dây chuyền sản xuất, Nghị quyết 10 tập trung giúp DN thuê chuyên gia tư vấn để đánh giá, hiệu chỉnh và thực sự làm chủ công nghệ đang dùng, kể cả đào tạo người lao động ngay tại xưởng sản xuất.

Mức hỗ trợ lên tới 30% giá trị hợp đồng. Với hợp đồng chuyển giao công nghệ quy mô hợp đồng dưới 1 tỷ đồng, ngân sách hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng, các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ 1 tỷ đồng trở lên, mức tối đa là 500 triệu đồng.

Một sự thay đổi nhỏ về cách hỗ trợ nhưng ý nghĩa, thiết thực với nhu cầu của DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa. Với hướng hỗ trợ này, DN hiểu và làm chủ được công nghệ mình đang dùng, DN mới có thể cải tiến, mở rộng và không còn lệ thuộc mãi vào nhà cung cấp bên ngoài.

“Chúng tôi muốn DN thực sự làm chủ được công nghệ, chứ không chỉ dùng nó như công cụ đi thuê. Năng lực tự làm chủ mới là nền tảng cho tăng trưởng lâu dài” - Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà chia sẻ.

Một điểm tích cực khác là Nghị quyết đã tiếp cận đúng “rào cản thị trường” của DN địa phương. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có tiềm năng nhưng khó vào được các thị trường lớn do thiếu tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Trong khi đó, chi phí đầu tư ban đầu lại vượt quá khả năng của nhiều DN nhỏ và HTX.

Nghị quyết 10 hỗ trợ DN xây dựng và áp dụng nhiều hệ thống quản lý tiên tiến như: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001 với mức 25 - 40 triệu đồng/giấy chứng nhận. Riêng ISO 56001, tiêu chuẩn quản lý đổi mới sáng tạo mới nhất, được hỗ trợ tới 100 triệu đồng, cho thấy tỉnh không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn hướng DN đến mô hình quản trị đổi mới sáng tạo bài bản.

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Đáng chú ý, hai điểm mới nổi bật là hỗ trợ chứng nhận Halal và hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP. Thị trường Halal (thị trường dành cho sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn tiêu dùng của người Hồi giáo) đang mở rộng rất nhanh trên toàn cầu, trong khi nhiều DN địa phương chưa đủ nguồn lực để tiếp cận tiêu chuẩn này, nhất là DN nhỏ và vừa. Chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/giấy chứng nhận tuy không lớn nhưng có tác dụng “kích hoạt” quyết định đầu tư của DN hướng đến thị trường Halal.

Xét về tổng thể, Nghị quyết 10 không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính đơn thuần mà là một định hướng phát triển DN theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Từ hỗ trợ DN làm chủ công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất, bảo vệ tài sản trí tuệ đến mở rộng thị trường và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nếu được triển khai hiệu quả, đây có thể trở thành nền tảng quan trọng giúp DN Gia Lai nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới”. Phó Giám đốc Sở KH&CN

NGUYỄN HỮU HÀ

Theo bà Phan Kim Nhật Quỳnh - Giám đốc HTX Nấm Anvies (phường Bình Định), đơn vị đã tìm hiểu chứng nhận Halal cho sản phẩm nấm hương sấy giòn từ lâu nhưng còn e ngại vì chi phí lớn.

Chính sách hỗ trợ của tỉnh sẽ tạo thêm động lực để DN từng bước tiếp cận chứng nhận này, qua đó mở ra cơ hội tham gia thị trường tiêu dùng của người Hồi giáo tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tương tự, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc kết nối cổng thông tin quốc gia giúp các sản phẩm OCOP nâng cao độ tin cậy và khả năng tham gia chuỗi cung ứng hiện đại.

Nghị quyết 10 cũng cho thấy nỗ lực đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thị trường. DN và cá nhân có sản phẩm từ nghiên cứu hoặc đổi mới công nghệ được hỗ trợ tham gia Techmart, TechDemo và hội chợ công nghệ trong nước và quốc tế với mức lần lượt là 30 triệu đồng và 60 triệu đồng. DN được chứng nhận lần đầu là DN KHCN hoặc công nghệ cao cũng được hỗ trợ 100 triệu đồng, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Nghị quyết 10 có bước tiến đáng kể khi khuyến khích đăng ký bảo hộ ở nước ngoài. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký sáng chế ở nước ngoài được hỗ trợ 40 triệu đồng/đơn; nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp quốc tế được hỗ trợ 25 triệu đồng/đơn.