Năm Lượng tử Gia Lai 2026 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động khoa học, công nghệ quy mô quốc tế, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và tài năng trẻ trong nước, quốc tế. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm về khoa học, công nghệ của tỉnh trong năm 2026.

Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lâm Hải Giang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Có hai lý do quan trọng để Gia Lai lựa chọn năm 2026 là Năm Lượng tử. Thứ nhất, Chính phủ đã ban hành Danh mục công nghệ chiến lược, trong đó công nghệ lượng tử là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển trong thời gian tới. Đây là xu hướng tất yếu khi nhiều quốc gia trên thế giới đang đầu tư mạnh mẽ và cạnh tranh phát triển các công nghệ nền tảng mới, bên cạnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn. Thứ hai, Gia Lai đã có quá trình chuẩn bị từ nhiều năm qua. Thông qua Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh đã hình thành các nhóm nghiên cứu về công nghệ lượng tử. Đồng thời, tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo và trường học chuyên đề quốc tế, thu hút nhiều nhà khoa học, nghiên cứu sinh và chuyên gia trong lĩnh vực này đến nghiên cứu, hợp tác. Từ nền tảng đó, tỉnh mong muốn tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026 như một dấu mốc để kết nối các nguồn lực khoa học, lan tỏa giá trị của công nghệ lượng tử đến cộng đồng và tạo động lực mới cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của địa phương cũng như đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững của đất nước.

Vòng chung kết Cuộc thi Hackathon quốc tế quy tụ 26 đội thi xuất sắc nhất đến từ khắp thế giới. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai tiếp cận công nghệ lượng tử theo hai định hướng. Thứ nhất là đưa công nghệ lượng tử đến với người dân, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, chúng tôi tổ chức Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của thí sinh đến từ 26 quốc gia. Qua vòng tuyển chọn, 100 thành viên đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết tại Gia Lai. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ lượng tử vào cuộc sống mà còn khơi dậy niềm đam mê khoa học trong giới trẻ. Từ những bài toán thực tế của cuộc thi, chúng tôi sẽ kết nối các đội thi với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tiếp tục ươm tạo và phát triển các ứng dụng công nghệ lượng tử trong tương lai. Định hướng thứ hai là phát triển công nghệ lượng tử gắn với khoa học và công nghệ, trong đó hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về lượng tử. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

﻿Nguyễn Chí Dũng thăm Nhóm Vật lý Neutrino và Nhóm Vật lý lượng tử thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành.

Ảnh: ĐVCC Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) sẽ tiếp tục tập hợp các nhà khoa học đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, đặc biệt là đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, để thúc đẩy nghiên cứu cơ bản gắn với nghiên cứu ứng dụng. Chúng tôi không đi theo hướng chạy đua về phần cứng công nghệ lượng tử như nhiều quốc gia mà tập trung vào phần mềm và triển khai các ứng dụng phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Thông qua Năm Lượng tử Gia Lai 2026, chúng tôi mong muốn gửi tới các bạn trẻ một thông điệp rằng khoa học và công nghệ không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính niềm đam mê, sự sáng tạo và tinh thần dám khám phá của mỗi người. Nếu các bạn có đam mê, có khát vọng sáng tạo và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình thì hoàn toàn có thể thành công. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm, tiếp cận và lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để cùng đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như của tỉnh Gia Lai.