Điểm hẹn của cộng đồng khoa học quốc tế

(GLO)- Thông qua chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Năm Lượng tử 2026, Gia Lai đang trở thành nơi hội tụ của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và sinh viên đến từ nhiều quốc gia.

Không chỉ mở rộng hợp tác nghiên cứu, sự kiện còn lan tỏa tinh thần khoa học, khơi dậy niềm đam mê khám phá và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Hội tụ tri thức, kết nối toàn cầu

Những ngày cuối tháng 7, không khí học thuật tại Gia Lai trở nên sôi động khi chuỗi sự kiện Năm Lượng tử 2026 diễn ra với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, đại diện DN, viện nghiên cứu, trường đại học cùng sinh viên đến từ nhiều quốc gia.

Vượt ra ngoài khuôn khổ các hội thảo chuyên môn, Năm Lượng tử Gia Lai 2026 tạo nên không gian giao lưu cởi mở, kết nối tri thức và đặt nền tảng cho các mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Đông đảo giới chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng cộng đồng công nghệ trong và ngoài nước tham gia chuỗi sự kiện Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Ảnh: H.Đ

Tại đây, định hướng phát triển nội lực khoa học của Việt Nam được nhấn mạnh là yếu tố cốt lõi. Chia sẻ về góc nhìn hội nhập, GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam), nhận định: Khoa học lượng tử là minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của hợp tác quốc tế, đòi hỏi Việt Nam không ngừng kết nối với cộng đồng khoa học thế giới.

Tuy nhiên, sự hợp tác chỉ thực sự bền vững khi chúng ta tham gia với tư thế của một đối tác bình đẳng. “Muốn được thế giới coi là đối tác bình đẳng, chúng ta phải xây dựng được nền tảng khoa học của chính mình”, GS Trần Thanh Vân nhấn mạnh.

Theo GS Trần Thanh Vân, Việt Nam cần xây dựng nền tảng vững chắc từ nghiên cứu cơ bản, hình thành các ý tưởng mới và phát triển những nhóm nghiên cứu mạnh.

Trong đó, yếu tố then chốt là Nhà nước tiếp tục đầu tư bài bản cho đội ngũ nhà khoa học trẻ. Tiếp nối hành trình hơn 30 năm làm cầu nối tri thức của Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE, GS Trần Thanh Vân tin tưởng thế hệ nghiên cứu trẻ hôm nay sẽ trở thành lực lượng nòng cốt đưa khoa học Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Một trong những điểm nhấn giúp sự kiện lan tỏa mạnh mẽ là chuỗi các buổi nói chuyện khoa học đại chúng, nơi những khái niệm hàn lâm được diễn giải theo cách dễ hiểu để đến gần hơn với cộng đồng.

Sự tham gia của nhiều nhà khoa học hàng đầu đã mang đến những góc nhìn sâu sắc, đồng thời truyền cảm hứng nghiên cứu cho người trẻ.

Nổi bật là bài chia sẻ của GS Đàm Thanh Sơn (ĐH Chicago, Hoa Kỳ), nhà khoa học từng đạt Huy chương Dirac năm 2018, với chủ đề “Liên đới lượng tử: Một tính chất kỳ lạ và hữu ích”, thu hút hơn 300 đại biểu, sinh viên và học sinh các trường THPT chuyên của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk tham dự.

Giáo sư Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago, Hoa Kỳ) có bài chia sẻ với chủ đề “Liên đới lượng tử: Một tính chất kỳ lạ và hữu ích”. Ảnh: H.Đ

Tiếp đó, TS Nguyễn Nhật Minh - Trưởng nhóm Vật lý Thiên văn - Vũ trụ học (IFIRSE), nhà nghiên cứu tại Viện Kavli IPMU (ĐH Tokyo, Nhật Bản) và là người Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng Buchalter về Vũ trụ học năm 2024, cũng có buổi chia sẻ khoa học đầu tiên tại Gia Lai nhân Tuần lễ Thiên văn cộng đồng Quốc tế 2026.

Sự hiện diện của các nhà khoa học tên tuổi không chỉ mang đến những góc nhìn mới về vũ trụ và lượng tử mà còn tiếp thêm động lực cho phong trào nghiên cứu khoa học tại địa phương.

Mở rộng hợp tác, vun đắp tương lai

Cùng với các hoạt động truyền cảm hứng học thuật, sự kiện còn thu hút sự tham gia chủ động của nhiều DN công nghệ quốc tế. Sự hiện diện của các đơn vị hàng đầu như Quandela (Cộng hòa Pháp) và Qudora Technologies (Cộng hòa Liên bang Đức) cho thấy sức hút của môi trường hợp tác khoa học tại Việt Nam.

Ở góc độ hạ tầng và ứng dụng, ông Jani Heikkinen - Phó Chủ tịch Phát triển kinh doanh Công ty Qudora Technologies (Cộng hòa Liên bang Đức) - đơn vị chuyên phát triển vi xử lý và máy tính lượng tử dựa trên công nghệ bẫy ion, chia sẻ trong lần đầu đến Việt Nam rằng: Công nghệ lượng tử là lĩnh vực chiến lược trên phạm vi toàn cầu và để hiện thực hóa cần có hạ tầng công nghệ phù hợp.

Khi địa phương chủ động tạo dựng không gian kết nối và chuẩn bị tốt về hạ tầng, đó sẽ là nền tảng quan trọng để thu hút các giải pháp công nghệ tiên tiến cũng như thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Các giới chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng công nghệ trong và ngoài nước tham gia chuỗi sự kiện Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Ảnh: H.Đ

Không chỉ dừng ở quy mô các viện nghiên cứu hay DN lớn, tinh thần kết nối còn lan tỏa mạnh mẽ đến học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ.

Bạn Kayra, sinh viên đến từ Singapore tham dự Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Ban đầu, tôi khá lo lắng, nhưng sự đón tiếp nồng hậu cùng cộng đồng nghiên cứu tính toán lượng tử tại đây đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập. Sự kiện tạo điều kiện rất tốt để người trẻ hiểu rõ hơn về các công cụ lượng tử và mở ra cơ hội hợp tác quốc tế trong tương lai”.

Chuỗi sự kiện vẫn đang tiếp tục với nhiều hoạt động học thuật và kết nối chuyên môn. Việc quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ từ nhiều quốc gia không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai như một điểm đến của KHCN và đổi mới sáng tạo.

Từ đây, nhiều cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ được kỳ vọng sẽ hình thành trong thời gian tới.