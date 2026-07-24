(GLO)- Sáng 24-7, tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (ExploraScience Quy Nhơn) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026.

Sự kiện thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng đông đảo học sinh, sinh viên, thành viên các câu lạc bộ thiên văn trên cả nước.

Diễn ra từ ngày 24 đến 26-7, sự kiện mang đến chuỗi hoạt động học thuật, trải nghiệm STEM và quan sát thiên văn nhằm lan tỏa niềm đam mê khám phá khoa học đến cộng đồng.

Lễ khai mạc thu hút các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng đông đảo học sinh, sinh viên, thành viên các câu lạc bộ thiên văn trên cả nước. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 là chuỗi hơn 10 không gian trải nghiệm STEM, robotics cùng hơn 15 hoạt động thực hành khoa học dành cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động như: lễ trao giải và hội thảo nhiếp ảnh thiên văn; hội nghị mạng lưới thiên văn nghiệp dư toàn quốc; trình diễn tên lửa nước và các chương trình trải nghiệm khoa học tương tác…

Trong khuôn khổ tuần lễ còn diễn ra triển lãm ảnh toàn quốc. Ảnh: ĐVCC

Từ ngày 24 đến 26-7, nhiều bài nói chuyện chuyên đề của các nhà khoa học đến từ Nhật Bản và Việt Nam với nhiều chủ đề như: “Vũ trụ tối qua ánh triệu hoa đăng”; “Từ kính thiên văn đến vệ tinh nhỏ - Chuyện của tôi với không gian bao la”; lớp học thiên văn “Đi tìm những chòm sao truyền thống Việt Nam… Đặc biệt, tối 25-7 sẽ diễn ra chương trình quan sát thiên văn miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Sự kiện góp phần tiếp nối các hoạt động phổ biến khoa học đang được tổ chức tại Gia Lai, tạo cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận kiến thức khoa học hiện đại thông qua những trải nghiệm trực quan, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học.