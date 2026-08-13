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Nhật thực toàn phần mê hoặc hàng triệu người ở châu Âu

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Nhật thực ngày 12/8 tạo ra sự quan tâm đặc biệt đối với du lịch thiên văn, giúp những địa phương ở châu Âu thu hút khách quốc tế.

Ngày 12/8, nhật thực toàn phần - một trong những hiện tượng thiên văn hiếm gặp nhất trong nhiều thập kỷ đã thu hút hàng triệu người tại Tây Ban Nha, Iceland và nhiều khu vực khác ở châu Âu, khi bóng tối bao phủ nhiều địa điểm.

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Hiện tượng nhật thực một phần tại bãi biển Kolovare ở thành phố Zadar. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tại Tây Ban Nha, hàng loạt thành phố và thị trấn nằm trên đường đi của nhật thực chứng kiến dòng người đổ về các điểm quan sát.

Pháo đài Gormaz ở tỉnh Soria, một công trình có từ thế kỷ X, trở thành điểm ngắm đặc biệt thu hút du khách trong và ngoài nước. Đây là lần thứ 7 nhật thực toàn phần đi qua khu vực pháo đài này, nhưng là lần đầu tiên sự kiện thu hút lượng lớn du khách quốc tế.

Ước tính có thêm khoảng 400.000-1,5 triệu lượt di chuyển bằng ôtô tới các khu vực nằm trong đường đi của bóng tối, trong đó có tới 164.000 du khách quốc tế và 282.700 du khách từ các địa phương khác của Tây Ban Nha.

Hàng triệu người cũng đã tập trung tại các thành phố và vùng nông thôn có điều kiện quan sát thuận lợi.

Truyền thông quốc tế đánh giá đây là nhật thực toàn phần đầu tiên có thể quan sát rộng rãi tại Tây Ban Nha kể từ năm 1912.

Nhật thực ngày 12/8 cũng tạo ra sự quan tâm đặc biệt đối với du lịch thiên văn, giúp những địa phương vốn không phải điểm đến du lịch biển truyền thống như Soria thu hút khách quốc tế.

Không chỉ Tây Ban Nha, Iceland cũng trở thành một trong những điểm quan sát nổi bật, với người dân và du khách tập trung tại Reykjavik và nhiều địa điểm khác. Nhật thực toàn phần lần này đi qua Greenland, Iceland, miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Đông Bắc Bồ Đào Nha, trong khi nhiều khu vực rộng lớn khác của châu Âu quan sát được nhật thực một phần.

Trước đó, giới chuyên gia cảnh báo lượng du khách tăng đột biến tại miền Bắc Tây Ban Nha - nơi đang đối mặt nguy cơ cháy rừng, có thể gây thêm sức ép đối với công tác phòng cháy, giao thông và bảo đảm an toàn.

Theo các dữ liệu thiên văn, nhật thực toàn phần ngày 12/8 có thời gian toàn phần tối đa khoảng 2 phút 18 giây tại khu vực ngoài khơi Iceland./.

Theo Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

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