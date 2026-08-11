Dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”: Nền tảng để hiện thực hóa Nghị quyết 57

(GLO)- Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Để chủ trương đó đi vào thực tiễn, dữ liệu phải thực sự trở thành nguồn lực, được quản trị theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. Tại Gia Lai, với vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia, lực lượng Công an đang từng bước biến nguồn dữ liệu dân cư thành nền tảng phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Cán bộ Công an xã Ia Nan thực hiện số hóa dữ liệu. Ảnh: Thúy Trinh

Dữ liệu phát huy giá trị khi được chuẩn hóa và khai thác hiệu quả

Tại Gia Lai, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang trở thành nền tảng quan trọng kết nối nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Việc khai thác dữ liệu giúp giảm đáng kể giấy tờ, rút ngắn thời gian xác minh thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hơn 228.837 lượt khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Hiệu quả đó được thể hiện rõ ngay từ cấp cơ sở.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã biên giới Ia Nan, người dân đến làm thủ tục chỉ cần sử dụng điện thoại cài đặt ứng dụng VNeID để xác thực thông tin và hoàn thiện hồ sơ. Việc người dân mang theo nhiều loại giấy tờ, cán bộ ghi chép thủ công vào sổ sách đã dần được thay thế bằng quy trình xử lý trên môi trường số. Đến nay, tỷ lệ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước tại xã đạt 99,47%; tỷ lệ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 88,47% số công dân đủ điều kiện.

Để có kết quả đó, Công an xã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp; phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng và hệ thống chính trị ở cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, sử dụng tài khoản định danh điện tử; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đăng ký, duy trì số điện thoại phục vụ kích hoạt tài khoản. Anh Trần Tiến Dũng (thôn Ia Nhú, xã Ia Nan) chia sẻ: "Trước đây khi đi làm thủ tục phải mang theo nhiều loại giấy tờ. Bây giờ chỉ cần mở VNeID trên điện thoại là hầu hết giấy tờ đã được tích hợp. Cán bộ cũng xử lý hồ sơ hoàn toàn trên máy tính, rất nhanh và thuận tiện".

Tại xã Ia Pa, việc khai thác dữ liệu dân cư cũng mang lại hiệu quả rõ nét. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã tiếp nhận 5.776 hồ sơ thủ tục hành chính; 95,32% hồ sơ được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến; toàn bộ dữ liệu cư trú được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tỷ lệ thu nhận hồ sơ căn cước đạt 99,76%; tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID đạt 96,77% số tài khoản đã cấp.

Theo Trung tá Phạm Quang Long, Trưởng Công an xã Ia Pa, bên cạnh giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ Công an thường xuyên xuống tận thôn, làng hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đây là giải pháp quan trọng để người dân hình thành kỹ năng số và chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Công an xã Ia Pa hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng VNeID. Ảnh: Thúy Trinh

Chuyển đổi số trước hết là đổi mới tư duy và phương thức làm việc

Nghị quyết 57 không chỉ đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ mà còn yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện. Vì vậy, chuyển đổi số phải bắt đầu từ chính các cơ quan nhà nước.

Tại Công an xã Ia Ko, toàn bộ quy trình xử lý công việc được rà soát, chuẩn hóa và số hóa; hồ sơ, tài liệu được quản lý trên môi trường điện tử; các phần mềm nghiệp vụ được khai thác đồng bộ để hình thành kho dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Các phong trào như "Đơn vị số", "Chỉ huy số", "Cán bộ số", "Bình dân học vụ số" từng bước tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Lê Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Ia Ko, cho biết: "Chúng tôi xác định chuyển đổi số trước hết là thay đổi tư duy và phương thức làm việc của từng cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên rà soát, làm sạch, cập nhật dữ liệu cư trú để bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống". Khi dữ liệu đã chuẩn hóa, người dân không phải khai báo hay bổ sung nhiều lần những thông tin đã có trong hệ thống".

Hiện nay, 100% văn bản đủ điều kiện tại Công an xã Ia Ko được xử lý trên môi trường điện tử và ký số; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 96,5%.

Công an xã Ia Ko làm thủ tục cấp căn cước công dân cho trẻ em. Ảnh: Thúy Trinh

Cùng với đó, Công an xã Tuy Phước Tây đã tiếp nhận và giải quyết 1.840 hồ sơ thủ tục hành chính từ đầu năm đến nay, trong đó, 1.243 hồ sơ được thực hiện trực tuyến; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và số hóa. Đơn vị cũng triển khai đồng bộ chữ ký số, hộp thư công vụ và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và VNeID phục vụ xác thực thông tin, bảo đảm an ninh mạng và hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số.

Từ dữ liệu số đến năng lực quản trị số

Một trong những điểm mới của Nghị quyết 57 là xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là nền tảng của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu phải xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, đồng bộ, có khả năng chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Bám sát tinh thần đó, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số; xây dựng Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, Chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị dữ liệu, Từ điển dữ liệu và Danh mục dữ liệu của tỉnh.

Từ những kết quả bước đầu tại Công an cấp xã có thể thấy, khi dữ liệu được quản trị theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống", dữ liệu không còn chỉ là thông tin phục vụ quản lý mà đã trở thành nguồn lực thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản trị, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đó cũng chính là con đường để những chủ trương lớn của Đảng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể, thiết thực trong đời sống.