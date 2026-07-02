Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phải thực chất, hiệu quả hơn nữa

(GLO)- Chiều 1-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với tổng số trên 568.380 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm 6 tháng, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, quyết tâm chính trị và phương thức tổ chức thực hiện; từng bước hình thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối tập trung, gắn trách nhiệm người đứng đầu với sản phẩm đầu ra. Thể chế có bước chuyển về tư duy quản lý, tăng tự chủ, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, thúc đẩy thương mại hóa và huy động nguồn lực xã hội.

Nổi bật là các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng, trình ban hành hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật. Ngân sách bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước, ở mức cao nhất trong 10 năm. Tư duy quản lý chuyển từ kiểm soát đầu vào, thủ tục sang tự chủ, quản lý theo mục tiêu và kết quả đầu ra.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Lĩnh vực chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và bảo đảm vận hành phục vụ hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 2 cấp.

Theo đó, 5G phủ khoảng 91,9% dân số, hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt 93,54%, ước tính tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Đồng thời, lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã định hình được nhiệm vụ trọng tâm; đã xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm và 20 bài toán lớn của quốc gia.

Tuy nhiên, số công nghệ được làm chủ, sản phẩm được thương mại hóa và tạo tác động kinh tế còn ít; phần lớn nhiệm vụ đang ở giai đoạn thiết kế cơ chế, chuẩn bị đầu tư hoặc thử nghiệm.

Đối với tỉnh Gia Lai, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từng bước hình thành một số nền tảng, mô hình và năng lực mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước.

Nổi bật nhất là tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai các định hướng chiến lược về phát triển công nghiệp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua 4 đề án trọng điểm.

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 7.500 nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn - an ninh mạng đến năm 2030.

Đồng thời, tỉnh đã hình thành 2 khu công nghệ số tập trung gồm: Công viên Sáng tạo TMA và Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn với khoảng 1.200 nhân sự đang làm việc, tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái công nghệ số của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị.

Thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; nhiều điểm nghẽn, nút thắt được giải quyết; nhiều cơ chế mới tạo thuận lợi cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước được hình thành.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Toàn hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Nếu Nghị quyết Đại hội XIV là bản thiết kế chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước thì Nghị quyết số 57-NQ/TW là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển đó.

Song song với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; tạo ra được các sản phẩm công nghệ, doanh nghiệp và không gian phát triển mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, công nghiệp chiến lược, công nghiệp công nghệ cao và các động lực tăng trưởng mới của đất nước.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn, định mức để bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, khả thi, tạo điều kiện thực hiện thống nhất, thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy “hoàn thành nhiệm vụ” sang tư duy “tạo ra giá trị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới căn bản phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, trách nhiệm và chỉ số đánh giá đối với từng nhiệm vụ cụ thể; lấy kết quả cuối cùng, giá trị tạo ra cho người dân, doanh nghiệp và đất nước làm thước đo chủ yếu.