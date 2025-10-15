Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để sớm thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW

(GLO)- Sáng 15-10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Kim Loan

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên nhận thức về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được nâng cao, trở thành điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành.

Trong tổng số 1.133 nhiệm vụ, có 452 nhiệm vụ hoàn thành, 681 nhiệm vụ chưa hoàn thành (570 trong hạn, 111 quá hạn). So với quý II và quý III, đã có sự chuyển biến tích cực về số lượng nhiệm vụ hoàn thành và giảm số nhiệm vụ quá hạn.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã chú trọng ứng dụng công nghệ vào công việc; người dân và doanh nghiệp hưởng ứng, tin tưởng và cùng tham gia với cơ quan nhà nước thúc đẩy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Niềm tin của cộng đồng, chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục được tăng cường, khẳng định việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW thời gian qua đang đi đúng hướng.

Quý III-2025 là giai đoạn có sự chuyển biến mạnh mẽ từ hoàn thiện thể chế, xây dựng kế hoạch sang triển khai thực thi và tạo ra kết quả cụ thể, có thể đo lường. Các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo rất sâu sát, quyết liệt, tập trung vào các vấn đề cốt lõi như: thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; tạo lập dữ liệu, tăng cường bảo đảm an ninh mạng; thúc đẩy phát triển mô hình đô thị thông minh và khu công nghệ cao với nhiều nhiệm vụ, thời hạn cụ thể được giao cho từng đơn vị.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách đạt được những kết quả nổi bật. Điểm nhấn lớn nhất là việc ban hành 17 luật để kịp thời tháo gỡ những rào cản cố hữu, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực về tài chính, ngân sách.

Hội nghị cũng đã phân tích các tồn tại, hạn chế trong quý III, từ đó, thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho việc thực hiện Nghị quyết số 57 trong quý IV-2025.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: N.H

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết: Sau 9 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tỉnh đã phê duyệt, triển khai 4 đề án trọng tâm đến năm 2030 gồm: phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn-an ninh mạng; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển giáo dục STEM cho học sinh phổ thông; xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung.

Cùng với đó, ban hành quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số trong cơ quan Đảng.

Gia Lai đã tập trung rà soát, triển khai 147 nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW; đến nay đã hoàn thành 76 nhiệm vụ, còn 68 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện.

Trong đó, một số kết quả nổi bật đã đạt được như: bố trí đủ nguồn lực và trang bị cơ sở vật chất máy móc, thiết bị, đường truyền phục vụ cho hoạt động của chính quyền cấp xã, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương đi vào hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn.

Tăng cường 257 lượt công chức, viên chức cấp tỉnh (thành lập 11 tổ công tác, mỗi tổ 10-20 người) về các xã, phường để nắm bắt tình hình, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn theo tinh thần “cầm tay chỉ việc” và xây dựng các tài liệu, sổ tay điện tử phục vụ tra cứu, tham khảo.

Triển khai ứng dụng Trợ lý ảo-AI giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Xây dựng các sổ tay điện tử trong các lĩnh vực và tổ chức tập huấn về kiến thức số, kỹ năng số cho hơn 7.400 cán bộ, công chức, viên chức.

Gia Lai cũng là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai bệnh án điện tử toàn diện (100% cơ sở y tế đã được triển khai); đã hoàn thiện triển khai mô hình trường học số cho các cấp học, đáp ứng chuyển đổi số toàn diện trong công tác dạy và học…

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đôn đốc các bộ, ngành triển khai các nền tảng số quốc gia trên quy mô toàn quốc để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số.

Quan tâm hỗ trợ tỉnh trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và hỗ trợ nâng cấp Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), thuộc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thực hiện việc chia sẻ dữ liệu từ 116 cơ sở dữ liệu đã được xác định tập trung xây dựng tại Nghị quyết số 71-NQ/CP của Chính phủ để các địa phương có thể phân tích dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Bộ Công an xem xét phân quyền cho địa phương chủ động quản lý đưa học liệu đào tạo và đánh giá kết quả đối với các đối tượng được đào tạo qua nền tảng “Bình dân học vụ số” để thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện. Đồng thời, hỗ trợ địa phương trong kết nối, khai thác dữ liệu và đối soát, làm sạch dữ liệu đã được số hóa với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để tạo ra những đột phá mạnh mẽ trong quý IV, hoàn thành các mục tiêu đề ra cho năm 2025, đòi hỏi từng khối cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại cơ quan, tổ chức mình. Định kỳ giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của nghị quyết trong hệ thống chính trị để rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân để chậm trễ công việc. Chủ động rà soát, đánh giá, hoàn thiện các cơ chế, thể chế, chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất. Chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Bố trí nguồn lực đầy đủ để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đo lường, đánh giá hiệu quả bằng kết quả, sản phẩm cụ thể...