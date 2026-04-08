Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Sáng 7-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu cấp tỉnh đến 95 điểm cầu các xã, phường có người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh Huyện quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, các đại biểu được thông tin về một số vấn đề lý luận, thực tiễn của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm ở Việt Nam; kết quả tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, giúp người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững chủ trương, chính sách để truyền đạt chính xác đến nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động bà con phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.