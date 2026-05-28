Không để người nghèo đơn độc trên hành trình chữa bệnh - Kỳ 1: Nỗi lo của bệnh nhân nghèo

(GLO)- Những năm qua, Đảng ta tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, tỉnh Gia Lai ta đang dành nguồn lực lớn để hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo và một số đối tượng khó khăn.

Từ sự quan tâm của Đảng

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” đã nêu quan điểm: “Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát phân hóa xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân trong quá trình phát triển”.

Trong nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 42-NQ/TW có nhấn mạnh: “Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội, người dân và giữa các nhóm dân cư, bảo đảm bền vững và công bằng xã hội.

Với những bệnh nhân nghèo, khó khăn, nỗi lo chi phí khám chữa bệnh luôn thường trực mỗi khi nằm viện. Ảnh: N.N

Đặc biệt, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 “về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Trong Nghị quyết số 72, quan điểm chỉ đạo đầu tiên đã nhấn mạnh: “Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước.

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân”.

Quan điểm chỉ đạo thứ hai của Nghị quyết số 72 cũng có lưu ý về việc người dân được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế, trong đó “quan tâm đặc biệt đến trẻ em, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội và bảo đảm bình đẳng giới”.

Đến thực tiễn tỉnh Gia Lai

Theo Sở Y tế, trước khi sáp nhập, HĐND tỉnh Bình Định (cũ) đã ban hành Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 12-7-2024 quy định chính sách hỗ trợ trong khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Ngân sách tỉnh dự kiến sẽ bố trí khoảng 7 tỷ đồng/năm để Sở Y tế giao dự toán cho các cơ sở y tế trực thuộc thanh toán theo chính sách này.

Từ ngày 1-8-2024 (ngày Nghị quyết số 09 có hiệu lực) đến ngày 31-7-2025, có 8.699 lượt bệnh nhân được hỗ trợ tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, với tổng kinh phí đã hỗ trợ là hơn 4,33 tỷ đồng.

Qua đó, đã khẳng định được tính nhân văn sâu sắc, hỗ trợ thiết thực cho người nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn phần nào giảm gánh nặng về chi phí do bệnh tật, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai sáp nhập thành tỉnh Gia Lai vào ngày 1-7-2025, địa bàn tỉnh rộng hơn, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn nhưng việc chính sách Nghị quyết số 09 chỉ áp dụng trên địa bàn phía Đông tỉnh (Bình Định cũ), còn địa bàn phía Tây tỉnh (Gia Lai cũ) chưa được thụ hưởng là bất cập...

Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) tiếp nhận từ 800-1.000 lượt bệnh nhân đến khám. Trong khoảng 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú thường xuyên tại các khoa, gần một nửa là người dân tộc thiểu số. Nhiều người đến từ các xã vùng sâu, vùng xa và thực tế đã có những bệnh nhân bỏ điều trị giữa chừng vì không còn khả năng thanh toán...

Một buổi sáng ở Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, chị Đinh Thị Klech (làng Briêng, xã Kông Bơ La) ngồi lặng bên hành lang bệnh viện. Căn bệnh ung thư vú di căn khiến chị phải đều đặn xuống viện mỗi tháng.

Chồng chị cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư vòm họng nhưng chưa dám đi điều trị vì còn phải đi làm thuê kiếm tiền lo cho vợ và gia đình. Hai đứa con nhỏ của vợ chồng họ đành gửi nhờ người thân chăm sóc ở nhà. “Có lúc tôi nghĩ chắc mình không theo điều trị nổi nữa…” - chị Klech nghẹn giọng.

Bác sĩ thăm khám cho chị Đinh Thị Klech (làng Briêng, xã Kông Bơ La) bị ung thư vú di căn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: N.N

Ở Khoa Nội tổng hợp - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku), bác sĩ Rmah Din - Phó Trưởng Khoa, vẫn nhớ như in nhiều trường hợp bệnh nhi phải xin về giữa chừng vì cha mẹ không còn tiền lo việc điều trị.

Có em bé sốt cao nhiều ngày, cần nằm viện theo dõi thêm, nhưng người nhà cứ thấp thỏm xin xuất viện. Có gia đình từ vùng sâu xuống phố điều trị, chỉ vài ngày đã cạn sạch tiền ăn, tiền thuê trọ.

Về phía bệnh viện, Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi tỉnh) dù luôn nỗ lực vận động giúp người bệnh nghèo, khó khăn nhưng không thể bao quát hết được.

“Trước đây có trường hợp dù bác sĩ giải thích rất kỹ về việc cần thiết điều trị nhưng gia đình vẫn xin cho con về vì không còn chi phí sinh hoạt...” - bác sĩ Rmah Din cho biết.

Nằm điều trị tại Trung tâm Y tế Đức Cơ, bà Siu H’Din (làng Mook Đen, xã Ia Dom) chia sẻ: “Dù có thẻ BHYT nhưng chỉ khi bệnh nặng mình mới đi viện còn lại thì ở nhà. Bởi gia đình mình là hộ nghèo, đi viện điều trị phải có người theo chăm sóc, công việc phải bỏ dở, rồi thì tiền ăn uống sinh hoạt khi nằm viện cũng là nỗi lo”.

Bác sĩ thăm khám cho bà Siu H’Din tại Trung tâm Y tế Đức Cơ. Ảnh: N.N

Quan tâm kịp thời

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau hợp nhất tỉnh, cùng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong bảo đảm an sinh y tế cho người dân, ngày 9-12-2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ trong khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nghị quyết số 34 đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 (Nghị quyết số 09 cũng hết hiệu lực ngày này), quan tâm đến bệnh nhân nghèo, một số đối tượng khó khăn điều trị nội trú tại cơ sở y tế công lập từ tuyến khu vực trở lên, qua những sự hỗ trợ thiết thực như: tiền ăn 60.000 đồng/người/ngày. Hỗ trợ tiền đi lại khi điều trị, chuyển viện hoặc tử vong tại cơ sở y tế.

Hỗ trợ từ 40-60% phần đồng chi trả BHYT theo các mức quy định đối với bệnh nhân ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim gặp khó khăn, không có khả năng chi trả viện phí.

Theo dự kiến, năm 2026, tổng số lượt đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 34 trên địa bàn toàn tỉnh là 90.599 lượt, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ khoảng 44 tỷ đồng/năm.

Có thể nói, Nghị quyết số 34 không chỉ là sự gia tăng mạnh về nguồn lực an sinh y tế, mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập trong chăm lo sức khỏe nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Việc triển khai Nghị quyết số 34 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 34 đến toàn bộ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung chính sách; hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục tiếp nhận, thanh toán chế độ hỗ trợ bảo đảm thuận lợi, công khai, minh bạch và đúng quy định.