Sở Y tế Gia Lai thông tin về quy định phối hợp khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

(GLO)- Ngày 23-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3512/SYT-NVY gửi UBND các xã, phường thông tin về các quy định liên quan việc phối hợp triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy một số xã, phường còn ban hành văn bản đồng ý cho các tổ chức hoặc cá nhân chưa có Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh hoặc chưa có Giấy phép/Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Việc này không phù hợp quy định pháp luật, gây khó khăn cho công tác cấp phép và quản lý của ngành Y tế.

Để thống nhất thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế thông tin và đề nghị UBND các xã, phường phối hợp thực hiện một số nội dung theo quy định.

Cụ thể, về điều kiện tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, quy định: “Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt phải được thực hiện bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”; Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, quy định: “Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của cá nhân phải được thực hiện bởi người hành nghề đã được cấp giấy phép hành nghề có phạm vi hành nghề phù hợp với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo”.

Như vậy, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt chỉ được thực hiện bởi những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của cá nhân chỉ được thực hiện bởi người hành nghề có Giấy phép/Chứng chỉ hành nghề và phạm vi hành nghề phù hợp với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường phối hợp, đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Ảnh: Như Nguyện

Về hồ sơ, thủ tục cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, theo Điểm đ khoản 1 Điều 83 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải có: “Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của người đứng đầu địa điểm nơi dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”.

Theo Điểm d khoản 2 Điều 83 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cho phép cá nhân khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phải có: “Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của người đứng đầu địa điểm nơi dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo”.

Do đó, khi tiếp nhận đề nghị tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại địa phương, UBND các xã, phường chỉ xem xét ban hành văn bản đồng ý chủ trương cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt khi đơn vị đề nghị là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; hoặc cho phép cá nhân khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo khi cá nhân đề nghị là người hành nghề có Giấy phép/Chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực theo quy định của pháp luật và có phạm vi hành nghề phù hợp với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường quan tâm phối hợp, đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn được triển khai đúng quy định, an toàn, hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đúng quy định.