Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Mục tiêu của Chương trình hành động là quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) thăm hỏi đời sống, chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do bão số 13 gây ra tại xã Đề Gi. Ảnh: D.N

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến; quyết tâm xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình cũng đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Cụ thể, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong tỉnh và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả chính sách về đại đoàn kết, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển của tỉnh; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: M.T

Về tổ chức thực hiện, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW (hoàn thành trong tháng 4-2026); xây dựng chương trình, kế hoạch... thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thể chế; xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển một số ngành, lĩnh vực góp phần huy động nguồn lực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả (thực hiện thường xuyên).

Đảng ủy, HĐND tỉnh chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách có liên quan để thực hiện các nội dung đã xác định trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện (thực hiện thường xuyên).

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Đánh giá bài viết

