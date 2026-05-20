Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Gia Lai

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 20-5, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác tuyên giáo và dân vận sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai hiện có 6 phòng chuyên môn với biên chế tạm giao là 84 người; tổng số cán bộ, công chức, người lao động hiện có là 56 người gồm 52 biên chế và 4 hợp đồng lao động.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Ban Tuyên giáo và Dân vận (Phòng Công tác chính trị, Phòng Chính trị) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hiện có 26 đồng chí, trong đó chuyên trách 22 đồng chí, kiêm nhiệm 4 đồng chí.

Toàn tỉnh có 133/135 Đảng ủy xã, phường thành lập Ban xây dựng Đảng với tổng số 699 cán bộ, công chức (phụ trách công tác tổ chức; tuyên giáo và dân vận).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao đổi, làm rõ thêm một số một nội dung mà đoàn khảo sát nêu lên tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy; đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành nền nếp, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; kinh tế - xã hội duy trì và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Phong báo cáo kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo và dân vận sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Đoàn Bình

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên giáo và dân vận và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo và dân vận trong việc nắm bắt chuyên môn, nghiệp vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị... đã tạo thuận lợi căn bản, góp phần quan trọng giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận (Phòng Công tác chính trị, phòng Chính trị) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban xây dựng Đảng các xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thế Hòa - Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Đặc biệt, một số mô hình hay, cách làm hiệu quả của công tác tuyên giáo và dân vận khi thực hiện đơn vị hành chính 2 cấp đang từng bước lan tỏa trong đời sống xã hội. Nổi bật là các mô hình: “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” của Công an tỉnh; “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; “Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số” của Tỉnh đoàn Gia Lai; “Phụ nữ hội nhập an toàn trên môi trường mạng”; “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh….

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã nhận diện, chỉ rõ một số thách thức tác động đến việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để triển khai thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi công tác tuyên giáo và dân vận khi bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Trong gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Chính vì vậy, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhận diện và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ngày một hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn duy trì sự đoàn kết thống nhất, bám sát chỉ đạo của Trung ương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng tỉnh Gia Lai ngày một phát triển.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận.

Đồng thời, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai thời gian tới tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo; chú trọng làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, chủ động định hướng thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Với 15 kiến nghị, đề xuất mà các sở, ban, ngành của tỉnh nêu lên tại buổi làm việc, những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi kết thúc đợt khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chiều cùng ngày, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với phường Bình Định về tình hình công tác tuyên giáo và dân vận sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp…

