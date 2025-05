Học Bác để dân tin và dân làm theo

Nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo được triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực được dân tin, dân làm theo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Học và làm theo Bác ngày càng đi vào nền nếp

3 năm liên tiếp (2022-2024), Đảng bộ phường Thống Nhất được Thành ủy Pleiku tuyên dương “Đảng bộ xuất sắc, tiêu biểu”. Thành tích này là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức phường trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Toàn Vinh-Chủ tịch UBND phường Thống Nhất-cho biết: Mỗi cán bộ, công chức luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tận tâm phục vụ Nhân dân. Đáng chú ý, nhiều mô hình cải cách hành chính được xây dựng và nhân rộng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, trong đó nổi bật là mô hình “5 biết-3 thể hiện”: “5 biết” gồm biết nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; “3 thể hiện” là tôn trọng, văn minh, gần gũi.

Giai đoạn 2020-2024, phường đã huy động người dân đóng góp 5,46 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị. Nhiều công trình dân sinh được triển khai đồng bộ như: sửa chữa, nâng cấp 5 hội trường tổ dân phố và xây dựng hội trường tổ dân phố 2; làm mới và duy tu 8.829 m đường, lắp đặt 52 bóng điện chiếu sáng; xây dựng hoa viên Đinh Công Tráng; lát đá vỉa hè đường Phạm Văn Đồng với chiều dài 3,6 km…

Đến nay, 100% tổ dân phố có hội trường sinh hoạt, hội họp; 98% đường hẻm được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường hẻm có điện chiếu sáng. Năm 2024, phường xếp thứ 2/21 xã, phường của TP. Pleiku trong chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công.

Học và làm theo Bác, tuổi trẻ toàn tỉnh luôn xung kích thực hiện các nhiệm vụ hướng về cộng đồng. Ảnh: Đức Thụy

Xác định học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ TP. Pleiku đã tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân.

Các cấp ủy Đảng đã gắn nội dung học và làm theo Bác với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp cũng như nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Trong đó, việc học và làm theo Bác còn được gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của người dân. Từ năm 2016 đến quý I-2025, toàn thành phố đã tổ chức trên 4.000 cuộc tiếp dân, tiếp nhận hơn 6.500 đơn thư khiếu nại, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng thẩm quyền đạt trên 95%.

Các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được tăng cường, qua đó củng cố niềm tin giữa Đảng, chính quyền và người dân. Hiện nay, thành phố có 83 mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác được nhân rộng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Tại huyện Đak Đoa, các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị đã chủ động lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác phù hợp, trong đó, tập trung xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt là những vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, thủ tục hành chính và các kiến nghị chính đáng của người dân. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tiến hành rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp, được dư luận quan tâm; coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả việc học và làm theo Bác.

Việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Tỉnh ủy, Huyện ủy về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2021 đến nay, Bí thư Huyện ủy đã tổ chức 67 cuộc tiếp dân, tiếp nhận 83 lượt phản ánh, kiến nghị của người dân. Chính quyền 2 cấp cũng đã tổ chức 1.339 lượt tiếp công dân và xử lý 1.025 đơn thư theo đúng quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chú trọng đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân. Nhiều cuộc gặp gỡ, lắng nghe được tổ chức như: Bí thư Huyện ủy đối thoại với bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; Chủ tịch UBND huyện đối thoại với nông dân, thanh niên; HĐND huyện đối thoại với trẻ em…

Qua đó, những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của người dân được kịp thời lắng nghe, phản hồi và xử lý. Các xã, thị trấn cũng thực hiện tốt việc tiếp dân, tăng cường đối thoại, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Nhân rộng các mô hình

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội các cấp đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, với phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”. Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận mà còn giúp cán bộ nắm bắt thực tiễn, kịp thời lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải trao bằng khen cho Đại úy Phạm Trần Bình-Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh. Ảnh: P.L

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, có 8 tập thể, 14 cá nhân trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 3 tập thể, 6 cá nhân được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen; 87 tập thể, 124 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; các ban, ngành, địa phương đã biểu dương, khen thưởng cho 1.334 tập thể, 1.788 cá nhân.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-BTV quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ Hội Phụ nữ các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn; xây dựng phong cách cán bộ Hội gần dân, sâu sát cơ sở, gắn bó, có trách nhiệm với hội viên phụ nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Rơ Chăm H’Hồng cho biết: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, các cấp Hội đã chủ động xây dựng nhiều mô hình thiết thực như: “Hũ gạo tiết kiệm”, “Kho thóc tình thương”, Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, Câu lạc bộ “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Câu lạc bộ “Phụ nữ giàu lòng nhân ái”…

Mô hình hũ gạo tình thương của phụ nữ thôn 1, xã Đông, Kbang. Ảnh: N.M

Tương tự, tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp đã duy trì, lan tỏa nhiều mô hình sáng tạo như: Hội thi kể chuyện về Bác; cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi-Thiếu nhi với Bác Hồ”; sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; các buổi sinh hoạt chủ điểm tìm hiểu tác phẩm viết về Bác...

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo, các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác rèn luyện, tinh thần trách nhiệm trong công việc và cuộc sống.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hay được kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, khơi dậy tinh thần cống hiến trong tuổi trẻ.

100% cán bộ, chiến sĨ Đồn Biên phòng Ia Pnôn luôn giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Ảnh: P.D

Trong khi đó, Đảng bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) đã triển khai, duy trì hiệu quả các mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Lời Bác dạy năm xưa” nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn-cho hay: 100% cán bộ, chiến sĩ giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện đạo đức, lối sống người quân nhân cách mạng; nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xác định rõ “đối tượng, đối tác”, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; luôn thể hiện quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với P.V, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh thời gian qua có những chuyển biến rõ nét, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai, thực sự trở thành động lực tinh thần to lớn, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái và tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.