Đồng chí Đỗ Xuân Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Xuân An

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Ngày 15-8, Đảng bộ xã Xuân An tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 598 đảng viên đến từ 32 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Xuân An thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Cát Tường và Cát Nhơn. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 xã đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

quang-canh-dai-hoi-anh-minh-hoang.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Minh Hoàng

Nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 13,04%, vượt 0,54% so với Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm, tăng 20,1 triệu đồng so với năm 2020. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng, trong đó, xã Cát Nhơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, xã Cát Tường đạt 12/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Trách nhiệm-Sáng tạo-Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Xuân An nêu cao quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của toàn dân.

Cùng với đó, xã định hướng tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Mục tiêu là hằng năm tổng giá trị sản phẩm bình quân tăng 12,3%; đến năm 2030, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 659 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

ra-mat-ban-chap-hanh-dang-bo-xa-xuan-an-nhiem-ky-2025-2030-anh-minh-hoang.png
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân An nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.
﻿Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cang biểu dương thành tích mà Đảng bộ 2 xã Cát Tường và Cát Nhơn đạt được trước khi sáp nhập; đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ mà Đảng bộ xã Xuân An cần triển khai trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Cang đề nghị Đảng bộ xã Xuân An tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ xã cần tăng cường đoàn kết nội bộ, khẩn trương quy hoạch tổng thể xã mới để khai thác tiềm năng, lợi thế của xã trọng điểm được tỉnh xác định; tập trung phát triển thương mại-dịch vụ; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt là nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Xuân An nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đỗ Xuân Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

