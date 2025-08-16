Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

( GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đặt mục tiêu đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm.

Dự Đại hội có 180 đại biểu đại diện cho hơn 1.176 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: T.SỸ

Xã Phù Mỹ Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mỹ An, Mỹ Thắng, Mỹ Thọ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Điểm nổi bật là Đảng bộ 3 xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, giáo dục, y tế... cũng đều vượt chỉ tiêu; an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Giai đoạn 2025-2030, Phù Mỹ Đông phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 49,9%. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 28,4 tỷ đồng. Mỗi năm thu hút thêm 1 dự án mới. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 98% hộ gia đình, 100% thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94% trở lên. Có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc.

Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trở thành xã kinh tế trọng điểm, có mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân của tỉnh.

Đảng bộ xã Phù Mỹ Đông cũng đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá cần phải thực hiện nhanh và hiệu quả để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, phấn đầu trở thành xã kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: T.SỸ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Đảng bộ xã Phù Mỹ Đông cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân. Đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ sở.

Cùng với đó là phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân, đồng thời khuyến khích người dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Cấp ủy khóa mới cũng cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế. Trước mắt, xã cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, đột phá, ưu tiên tối đa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trọng tâm là phát triển ngành công nghiệp gắn với Khu công nghiệp Phù Mỹ; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo; hỗ trợ hình thành Dự án trung tâm đào tạo nguồn nhân lực ngành năng lượng tái tạo; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ để hiện đại hóa và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch; hình thành và phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ gắn liền với Khu công nghiệp và Khu bến cảng Phù Mỹ.

Phù Mỹ Đông cũng cần triển khai rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch chung của xã để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương. Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho thu hút đầu tư, thúc đẩy đô thị hóa bền vững.

Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Mặt khác, tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, xã phải đảm bảo củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Mỹ Đông nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: T.SỸ

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Phù Mỹ Đông nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Trần Văn Phúc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.