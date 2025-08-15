An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

Phường An Nhơn Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 2 địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, huy động được sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Kinh tế tăng trưởng, đời sống người dân cải thiện rõ rệt

Theo ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, KT-XH trên địa bàn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 luôn duy trì đà phát triển; giá trị sản xuất tăng trưởng tương đối ổn định, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12,16%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 43,06%, thương mại - dịch vụ chiếm 44,22%, nông - lâm - thủy sản chiếm 12,72%. Thu nhập bình quân đạt 69,7 triệu đồng/người/năm, tăng 32,5 triệu đồng (gấp 1,88 lần so với đầu nhiệm kỳ). Thu ngân sách nhà nước hằng năm đều đạt chỉ tiêu giao.

Phường An Nhơn Đông hướng đến phát triển nhanh, bền vững và hiện đại. Ảnh: D.Nhân

Đáng chú ý, lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của phường có mức tăng trưởng và phát triển khá ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/năm. Cụm công nghiệp Thanh Liêm với diện tích

4,56 ha hiện có 9 DN, cơ sở sản xuất đang hoạt động, tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 102 lao động. Ngoài cụm công nghiệp, hiện trên địa bàn phường có 105 DN đang hoạt động với số lượng lao động làm việc khoảng 714 người. Đồng thời, có 285 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn...

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, du lịch có bước chuyển biến. Phường cũng đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm kích cầu và phát triển du lịch, từng bước khai thác một số sản phẩm du lịch phù hợp với khả năng, lợi thế của địa phương. Trong đó, chú trọng sản phẩm du lịch tâm linh chùa Thiên Hưng gắn với du lịch nông nghiệp, làng nghề Mai Vàng.

Lĩnh vực nông nghiệp phát triển khá toàn diện, tái cơ cấu đạt kết quả khá. Theo đó, cơ cấu lao động nông thôn cũng chuyển dịch tích cực. Phường đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, trên địa bàn phường có khoảng 1.630 hộ gia đình, cá nhân làm nghề trồng cây mai cảnh. Phường đã đầu tư nâng cấp hạ tầng vùng trồng mai, gồm hệ thống giao thông, điện, nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân canh tác, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, quảng bá và phát triển sản phẩm, khẳng định vị thế, thương hiệu mai vàng của địa phương trên thị trường.

Sau sáp nhập, phường An Nhơn Đông cũng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, gần dân. Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Thanh Tú cho biết thêm: Từ đầu tháng 7.2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 719 hồ sơ thủ tục hành chính và 100% được giải quyết đúng hạn. Các thủ tục được thực hiện thuận lợi, đội ngũ cán bộ, công chức thể hiện tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo, nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân.

Đoàn kết - nền tảng cho bước phát triển mới

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của phường An Nhơn Đông luôn được củng cố, tăng cường, không ngừng phát huy vai trò trong đời sống xã hội. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng nâng cao.

Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ là lợi thế phát triển của phường An Nhơn Đông. Ảnh: H.P

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Đông Nguyễn Thành Trung, bài học kinh nghiệm là phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao và gương mẫu, sâu sát, biết trăn trở, lo lắng cho người dân. Đồng thời, không ngừng củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

“Những thành công trong nhiệm kỳ vừa qua có được từ việc Đảng bộ lấy công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xã hội đồng thuận làm nền tảng; lấy dân chủ, kỷ cương làm nguyên tắc; lấy truyền thống cách mạng, ý chí, khát vọng phát triển làm động lực và đại đoàn kết toàn dân là cội nguồn sức mạnh”, ông Trung khẳng định.

Sau khi sáp nhập, phường An Nhơn Đông có thêm nhiều dư địa phát triển từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên đến nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, phường sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực. Xây dựng phường An Nhơn Đông phát triển nhanh, bền vững và cùng với cả tỉnh, cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, phường đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trên lĩnh vực kinh tế, phường huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch làng nghề; xây dựng thương hiệu mai vàng trở thành thương hiệu quốc gia. Kêu gọi đầu tư các dự án dịch vụ dọc hai bên tuyến tránh QL 1; lập quy hoạch chung đô thị, nhất là điều chỉnh, bổ sung thêm quỹ đất phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ logistics...

Nghề trồng mai vàng ở phường An Nhơn Đông đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Ảnh: Hồng Phúc

Ngoài ra, phường cũng xác định 3 khâu đột phá chiến lược. Đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển đô thị. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch, phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm và tăng thu nhập.

Tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng phát triển cùng với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã định hình, phường An Nhơn Đông sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030, trở thành địa phương phát triển năng động của tỉnh.