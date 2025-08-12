Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và mở ra chặng đường mới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội có chủ đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò, trách nhiệm nêu gương; xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong sạch, vững mạnh”, cùng phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo” thể hiện quyết tâm chính trị cao và khát vọng đổi mới sâu sắc.

Từ hợp nhất tổ chức đến thống nhất hành động

Ngày 1.7.2025, Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Quyết định số 45-QĐ/TU về thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 49-QĐ/TU về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Tỉnh ủy Gia Lai trên cơ sở sáp nhập 2 đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh: Bình Định và Gia Lai.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao quyết định thành lập các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Ảnh: Nguyễn Hân

Ngay sau khi được kiện toàn theo mô hình tổ chức mới, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức và nhân sự. Trên cơ sở sắp xếp lại 2 Đảng bộ cũ, Đảng bộ mới đã thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy; phân công, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt theo đúng quy trình, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Bên cạnh đó, tiến hành kết thúc hoạt động của 21 chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc 2 Đảng bộ cũ để thành lập 12 tổ chức đảng trực thuộc mới với 1.753 đảng viên (tính đến ngày 1.8). Công tác nhân sự của các TCCSĐ trực thuộc cũng được triển khai đồng bộ, trọng tâm là chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra tại các TCCSĐ trực thuộc.

Quá trình kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy gắn liền với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn Đảng bộ.

Nhờ đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, bảo đảm tính định hướng, kịp thời và hiệu quả, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

Việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác kết nạp Đảng và bố trí cán bộ được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm triển khai quyết liệt từ sớm, từ xa, đúng thẩm quyền. Công tác dân vận và các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được phát huy, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, khẳng định: Với đặc thù là cơ quan mới thành lập, việc triển khai nhiệm vụ có những điểm mới, khác so với các đảng ủy trước đây. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng. Những kết quả trên là minh chứng sinh động, rõ nét cho sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Xây dựng định hướng trọng tâm nhiệm kỳ mới

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai (mới) đang đứng trước giai đoạn lịch sử với những tiềm năng, cơ hội, không gian phát triển rộng lớn, song cũng có không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh phải phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, linh hoạt, sáng tạo; tận dụng thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nghiêm túc bám sát và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ hai nhằm giải quyết một số vấn đề quan trọng sau sáp nhập. Ảnh: Nguyễn Hân

Xác định được tầm quan trọng đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đề ra mục tiêu chung với những nội dung, nhiệm vụ bao quát trên tất cả lĩnh vực. Một trong những định hướng lớn là triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là “bộ tứ trụ cột”: Nghị quyết số

57-NQ/TW về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ cũng đã đề ra 5 chỉ tiêu và 3 đột phá cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đột phá được xác định sẽ là nhân tố quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, Đảng bộ cũng đã đề ra 2 nhóm giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực tự bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ công tác tổ chức, cán bộ theo hướng phân cấp, phân quyền; kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực; đặc biệt, quy hoạch cán bộ thực sự “động” và “mở”, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, bảo đảm ANTT, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, tin tưởng rằng, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.